Vestra DAO লোগো

Vestra DAO প্রাইস (VSTR)

তালিকাভুক্ত নয়

Vestra DAO (VSTR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00732307
$0.00732307$0.00732307
+4.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Vestra DAO (VSTR) এর প্রাইস

Vestra DAO(VSTR) বর্তমানে 0.00732237USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.70MUSD। VSTR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Vestra DAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.63%
Vestra DAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.60B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ VSTR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VSTR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Vestra DAO (VSTR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Vestra DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00032416 ছিল।
গত 30 দিনে, Vestra DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010646572 ছিল।
গত 60 দিনে, Vestra DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020481803 ছিল।
গত 90 দিনে, Vestra DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000368560682320625 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00032416+4.63%
30 দিন$ -0.0010646572-14.53%
60 দিন$ -0.0020481803-27.97%
90 দিন$ +0.000368560682320625+5.30%

Vestra DAO (VSTR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Vestra DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.006992
$ 0.006992$ 0.006992

$ 0.00740067
$ 0.00740067$ 0.00740067

$ 0.01653066
$ 0.01653066$ 0.01653066

+0.18%

+4.63%

+9.42%

Vestra DAO (VSTR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 11.70M
$ 11.70M$ 11.70M

--
----

1.60B
1.60B 1.60B

Vestra DAO (VSTR) কী?

VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

Vestra DAO (VSTR) এর টোকেনোমিক্স

Vestra DAO (VSTR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VSTRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

VSTR থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 VSTR থেকে VND
192.68816655
1 VSTR থেকে AUD
A$0.0112032261
1 VSTR থেকে GBP
0.0054185538
1 VSTR থেকে EUR
0.0062240145
1 VSTR থেকে USD
$0.00732237
1 VSTR থেকে MYR
RM0.0310468488
1 VSTR থেকে TRY
0.2978007879
1 VSTR থেকে JPY
¥1.07638839
1 VSTR থেকে ARS
ARS$9.698479065
1 VSTR থেকে RUB
0.5857163763
1 VSTR থেকে INR
0.6423182964
1 VSTR থেকে IDR
Rp118.1027254011
1 VSTR থেকে KRW
10.1698932456
1 VSTR থেকে PHP
0.4155444975
1 VSTR থেকে EGP
￡E.0.3554278398
1 VSTR থেকে BRL
R$0.0397604691
1 VSTR থেকে CAD
C$0.0100316469
1 VSTR থেকে BDT
0.8884963758
1 VSTR থেকে NGN
11.2134041943
1 VSTR থেকে UAH
0.3024871047
1 VSTR থেকে VES
Bs0.93726336
1 VSTR থেকে CLP
$7.07340942
1 VSTR থেকে PKR
Rs2.0748667632
1 VSTR থেকে KZT
3.9515901942
1 VSTR থেকে THB
฿0.2366589984
1 VSTR থেকে TWD
NT$0.218938863
1 VSTR থেকে AED
د.إ0.0268730979
1 VSTR থেকে CHF
Fr0.005857896
1 VSTR থেকে HKD
HK$0.0574073808
1 VSTR থেকে MAD
.د.م0.0661942248
1 VSTR থেকে MXN
$0.1359764109
1 VSTR থেকে PLN
0.0266534268
1 VSTR থেকে RON
лв0.0318523095
1 VSTR থেকে SEK
kr0.0700750809
1 VSTR থেকে BGN
лв0.0122283579
1 VSTR থেকে HUF
Ft2.4846265884
1 VSTR থেকে CZK
0.1536233226
1 VSTR থেকে KWD
د.ك0.00223332285
1 VSTR থেকে ILS
0.0251157291