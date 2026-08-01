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Vertex Privacy-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। VERTEX-এর মার্কেট ক্যাপ 15,752.42 USD। VERTEX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Vertex Privacy-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। VERTEX-এর মার্কেট ক্যাপ 15,752.42 USD। VERTEX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

VERTEX সম্পর্কে আরও

VERTEX প্রাইসের তথ্য

VERTEX কী

VERTEX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

VERTEX টোকেনোমিক্স

VERTEX প্রাইস পূর্বাভাস

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Vertex Privacy প্রাইস (VERTEX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 VERTEX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00001732
$0.00001732$0.00001732
+6.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Vertex Privacy (VERTEX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:00:38 (UTC+8)

Vertex Privacy-এর আজকের প্রাইস

আজ Vertex Privacy (VERTEX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.66% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VERTEX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VERTEX-এর জন্য $ 0

Vertex Privacy বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 15,752.42 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 911.95M VERTEX। গত 24 ঘণ্টায়, VERTEX এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VERTEX গত ঘণ্টায় -0.47% এবং গত 7 দিনে +5.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Vertex Privacy (VERTEX) এর মার্কেট তথ্য

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

--
----

$ 15.75K
$ 15.75K$ 15.75K

911.95M
911.95M 911.95M

911,954,095.3235459
911,954,095.3235459 911,954,095.3235459

Vertex Privacy এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 15.75K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। VERTEX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 911.95M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 911954095.3235459। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 15.75K

Vertex Privacy-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

+6.66%

+5.00%

+5.00%

Vertex Privacy (VERTEX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Vertex Privacy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Vertex Privacy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Vertex Privacy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Vertex Privacy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+6.66%
30 দিন$ 0-2.44%
60 দিন$ 0-1.56%
90 দিন$ 0--

Vertex Privacy এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Vertex Privacy (VERTEX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, VERTEX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Vertex Privacy (VERTEX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Vertex Privacy এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Vertex Privacy সম্পর্কে

Vertex Privacy কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

Vertex Privacy -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

VERTEX-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় 6.65% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

Vertex Privacy কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

Vertex Privacy BNB Chain Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে VERTEX-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

Vertex Privacy-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk1938206.2158302008032000, যা এই অ্যাসেটকে #7726 র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

VERTEX-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 911954095.3235459 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

Vertex Privacy-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, VERTEX Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, Vertex Privacy Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Vertex Privacy সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:00:38 (UTC+8)

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