VeraOne লোগো

VeraOne প্রাইস (VRO)

তালিকাভুক্ত নয়

VeraOne (VRO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$109.3
$109.3$109.3
-0.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে VeraOne (VRO) এর প্রাইস

VeraOne(VRO) বর্তমানে 109.17USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 39.36MUSD। VRO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

VeraOne এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.87%
VeraOne এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
360.64K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ VRO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VRO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ VeraOne (VRO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, VeraOne থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.9662045521938 ছিল।
গত 30 দিনে, VeraOne থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.4097858290 ছিল।
গত 60 দিনে, VeraOne থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.9782914040 ছিল।
গত 90 দিনে, VeraOne থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.66902255798402 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.9662045521938-0.87%
30 দিন$ -2.4097858290-2.20%
60 দিন$ +1.9782914040+1.81%
90 দিন$ +3.66902255798402+3.48%

VeraOne (VRO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

VeraOne এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 98.46
$ 98.46$ 98.46

$ 114.79
$ 114.79$ 114.79

$ 117.0
$ 117.0$ 117.0

-0.24%

-0.87%

+0.69%

VeraOne (VRO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 39.36M
$ 39.36M$ 39.36M

--
----

360.64K
360.64K 360.64K

VeraOne (VRO) কী?

VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets.

VeraOne (VRO) এর টোকেনোমিক্স

VeraOne (VRO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VROটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

