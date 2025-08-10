VLXPAD সম্পর্কে আরও

VelasPad লোগো

VelasPad প্রাইস (VLXPAD)

তালিকাভুক্ত নয়

VelasPad (VLXPAD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00249846
$0.00249846$0.00249846
+2.10%1D
USD

আজকে VelasPad (VLXPAD) এর প্রাইস

VelasPad(VLXPAD) বর্তমানে 0.00249846USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.08MUSD। VLXPAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

VelasPad এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.14%
VelasPad এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
433.72M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ VLXPAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VLXPAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ VelasPad (VLXPAD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, VelasPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, VelasPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0042257803 ছিল।
গত 60 দিনে, VelasPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012743240 ছিল।
গত 90 দিনে, VelasPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000228989460433743 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.14%
30 দিন$ +0.0042257803+169.14%
60 দিন$ +0.0012743240+51.00%
90 দিন$ +0.000228989460433743+10.09%

VelasPad (VLXPAD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

VelasPad এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.002441
$ 0.002441$ 0.002441

$ 0.00255508
$ 0.00255508$ 0.00255508

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

-2.21%

+2.14%

+6.81%

VelasPad (VLXPAD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

433.72M
433.72M 433.72M

VelasPad (VLXPAD) কী?

The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC.

VelasPad (VLXPAD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

VelasPad (VLXPAD) এর টোকেনোমিক্স

VelasPad (VLXPAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VLXPADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

VLXPAD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 VLXPAD থেকে VND
65.7469749
1 VLXPAD থেকে AUD
A$0.0038226438
1 VLXPAD থেকে GBP
0.0018488604
1 VLXPAD থেকে EUR
0.002123691
1 VLXPAD থেকে USD
$0.00249846
1 VLXPAD থেকে MYR
RM0.0105934704
1 VLXPAD থেকে TRY
0.1016123682
1 VLXPAD থেকে JPY
¥0.36727362
1 VLXPAD থেকে ARS
ARS$3.30921027
1 VLXPAD থেকে RUB
0.1998518154
1 VLXPAD থেকে INR
0.2191649112
1 VLXPAD থেকে IDR
Rp40.2977362938
1 VLXPAD থেকে KRW
3.4700611248
1 VLXPAD থেকে PHP
0.141787605
1 VLXPAD থেকে EGP
￡E.0.1212752484
1 VLXPAD থেকে BRL
R$0.0135666378
1 VLXPAD থেকে CAD
C$0.0034228902
1 VLXPAD থেকে BDT
0.3031631364
1 VLXPAD থেকে NGN
3.8261166594
1 VLXPAD থেকে UAH
0.1032113826
1 VLXPAD থেকে VES
Bs0.31980288
1 VLXPAD থেকে CLP
$2.41351236
1 VLXPAD থেকে PKR
Rs0.7079636256
1 VLXPAD থেকে KZT
1.3483189236
1 VLXPAD থেকে THB
฿0.0807502272
1 VLXPAD থেকে TWD
NT$0.074703954
1 VLXPAD থেকে AED
د.إ0.0091693482
1 VLXPAD থেকে CHF
Fr0.001998768
1 VLXPAD থেকে HKD
HK$0.0195879264
1 VLXPAD থেকে MAD
.د.م0.0225860784
1 VLXPAD থেকে MXN
$0.0463964022
1 VLXPAD থেকে PLN
0.0090943944
1 VLXPAD থেকে RON
лв0.010868301
1 VLXPAD থেকে SEK
kr0.0239102622
1 VLXPAD থেকে BGN
лв0.0041724282
1 VLXPAD থেকে HUF
Ft0.8477774472
1 VLXPAD থেকে CZK
0.0524176908
1 VLXPAD থেকে KWD
د.ك0.0007620303
1 VLXPAD থেকে ILS
0.0085697178