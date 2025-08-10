VelasPad প্রাইস (VLXPAD)
VelasPad(VLXPAD) বর্তমানে 0.00249846USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.08MUSD। VLXPAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VLXPAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VLXPAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, VelasPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, VelasPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0042257803 ছিল।
গত 60 দিনে, VelasPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012743240 ছিল।
গত 90 দিনে, VelasPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000228989460433743 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.14%
|30 দিন
|$ +0.0042257803
|+169.14%
|60 দিন
|$ +0.0012743240
|+51.00%
|90 দিন
|$ +0.000228989460433743
|+10.09%
VelasPad এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.21%
+2.14%
+6.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC.
VelasPad (VLXPAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VLXPADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
