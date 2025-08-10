VedoraAI প্রাইস (VED)
VedoraAI(VED) বর্তমানে 0.327822USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 28.18MUSD। VED থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VED থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VED এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, VedoraAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, VedoraAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0229898618 ছিল।
গত 60 দিনে, VedoraAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0974001123 ছিল।
গত 90 দিনে, VedoraAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.25167800432195225 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0229898618
|+7.01%
|60 দিন
|$ -0.0974001123
|-29.71%
|90 দিন
|$ +0.25167800432195225
|+330.53%
VedoraAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 VED থেকে VND
₫8,626.63593
|1 VED থেকে AUD
A$0.50156766
|1 VED থেকে GBP
￡0.24258828
|1 VED থেকে EUR
€0.2786487
|1 VED থেকে USD
$0.327822
|1 VED থেকে MYR
RM1.38996528
|1 VED থেকে TRY
₺13.33252074
|1 VED থেকে JPY
¥48.189834
|1 VED থেকে ARS
ARS$434.200239
|1 VED থেকে RUB
₽26.22248178
|1 VED থেকে INR
₹28.75654584
|1 VED থেকে IDR
Rp5,287.45087266
|1 VED থেকে KRW
₩455.30541936
|1 VED থেকে PHP
₱18.6038985
|1 VED থেকে EGP
￡E.15.91247988
|1 VED থেকে BRL
R$1.78007346
|1 VED থেকে CAD
C$0.44911614
|1 VED থেকে BDT
৳39.77792148
|1 VED থেকে NGN
₦502.02333258
|1 VED থেকে UAH
₴13.54232682
|1 VED থেকে VES
Bs41.961216
|1 VED থেকে CLP
$316.676052
|1 VED থেকে PKR
Rs92.89164192
|1 VED থেকে KZT
₸176.91242052
|1 VED থেকে THB
฿10.59520704
|1 VED থেকে TWD
NT$9.8018778
|1 VED থেকে AED
د.إ1.20310674
|1 VED থেকে CHF
Fr0.2622576
|1 VED থেকে HKD
HK$2.57012448
|1 VED থেকে MAD
.د.م2.96351088
|1 VED থেকে MXN
$6.08765454
|1 VED থেকে PLN
zł1.19327208
|1 VED থেকে RON
лв1.4260257
|1 VED থেকে SEK
kr3.13725654
|1 VED থেকে BGN
лв0.54746274
|1 VED থেকে HUF
Ft111.23656104
|1 VED থেকে CZK
Kč6.87770556
|1 VED থেকে KWD
د.ك0.09998571
|1 VED থেকে ILS
₪1.12442946