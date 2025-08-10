VASCO সম্পর্কে আরও

Vasco da Gama Fan Token প্রাইস (VASCO)

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.274166
$0.274166$0.274166
-13.90%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Vasco da Gama Fan Token (VASCO) এর প্রাইস

Vasco da Gama Fan Token(VASCO) বর্তমানে 0.274114USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 302.42KUSD। VASCO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Vasco da Gama Fan Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-14.01%
Vasco da Gama Fan Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.10M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ VASCO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VASCO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Vasco da Gama Fan Token (VASCO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Vasco da Gama Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0446747575478538 ছিল।
গত 30 দিনে, Vasco da Gama Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0841690610 ছিল।
গত 60 দিনে, Vasco da Gama Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0914642214 ছিল।
গত 90 দিনে, Vasco da Gama Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1658892427440479 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0446747575478538-14.01%
30 দিন$ -0.0841690610-30.70%
60 দিন$ -0.0914642214-33.36%
90 দিন$ -0.1658892427440479-37.70%

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Vasco da Gama Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.269178
$ 0.269178$ 0.269178

$ 0.320722
$ 0.320722$ 0.320722

$ 2.68
$ 2.68$ 2.68

+0.90%

-14.01%

-10.58%

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 302.42K
$ 302.42K$ 302.42K

--
----

1.10M
1.10M 1.10M

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) কী?

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) এর টোকেনোমিক্স

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VASCOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

VASCO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 VASCO থেকে VND
7,213.30991
1 VASCO থেকে AUD
A$0.41939442
1 VASCO থেকে GBP
0.20284436
1 VASCO থেকে EUR
0.2329969
1 VASCO থেকে USD
$0.274114
1 VASCO থেকে MYR
RM1.16224336
1 VASCO থেকে TRY
11.14821638
1 VASCO থেকে JPY
¥40.294758
1 VASCO থেকে ARS
ARS$363.063993
1 VASCO থেকে RUB
21.92637886
1 VASCO থেকে INR
24.04528008
1 VASCO থেকে IDR
Rp4,421.19292942
1 VASCO থেকে KRW
380.71145232
1 VASCO থেকে PHP
15.5559695
1 VASCO থেকে EGP
￡E.13.30549356
1 VASCO থেকে BRL
R$1.48843902
1 VASCO থেকে CAD
C$0.37553618
1 VASCO থেকে BDT
33.26099276
1 VASCO থেকে NGN
419.77543846
1 VASCO থেকে UAH
11.32364934
1 VASCO থেকে VES
Bs35.086592
1 VASCO থেকে CLP
$264.794124
1 VASCO থেকে PKR
Rs77.67294304
1 VASCO থেকে KZT
147.92836124
1 VASCO থেকে THB
฿8.85936448
1 VASCO থেকে TWD
NT$8.1960086
1 VASCO থেকে AED
د.إ1.00599838
1 VASCO থেকে CHF
Fr0.2192912
1 VASCO থেকে HKD
HK$2.14905376
1 VASCO থেকে MAD
.د.م2.47799056
1 VASCO থেকে MXN
$5.09029698
1 VASCO থেকে PLN
0.99777496
1 VASCO থেকে RON
лв1.1923959
1 VASCO থেকে SEK
kr2.62327098
1 VASCO থেকে BGN
лв0.45777038
1 VASCO থেকে HUF
Ft93.01236248
1 VASCO থেকে CZK
5.75091172
1 VASCO থেকে KWD
د.ك0.08360477
1 VASCO থেকে ILS
0.94021102