UXD Stablecoin লোগো

UXD Stablecoin প্রাইস (UXD)

তালিকাভুক্ত নয়

UXD Stablecoin (UXD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.999453
$0.999453$0.999453
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে UXD Stablecoin (UXD) এর প্রাইস

UXD Stablecoin(UXD) বর্তমানে 0.999453USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 322.97KUSD। UXD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

UXD Stablecoin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.00%
UXD Stablecoin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
323.15K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ UXD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UXD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ UXD Stablecoin (UXD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, UXD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, UXD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006066679 ছিল।
গত 60 দিনে, UXD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015449544 ছিল।
গত 90 দিনে, UXD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000427635493716 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.00%
30 দিন$ -0.0006066679-0.06%
60 দিন$ -0.0015449544-0.15%
90 দিন$ -0.000427635493716-0.04%

UXD Stablecoin (UXD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

UXD Stablecoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.999135
$ 0.999135$ 0.999135

$ 0.999707
$ 0.999707$ 0.999707

$ 5.03
$ 5.03$ 5.03

+0.01%

+0.00%

-0.00%

UXD Stablecoin (UXD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 322.97K
$ 322.97K$ 322.97K

--
----

323.15K
323.15K 323.15K

UXD Stablecoin (UXD) কী?

UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.



UXD Stablecoin (UXD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

UXD Stablecoin (UXD) এর টোকেনোমিক্স

UXD Stablecoin (UXD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। UXDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: UXD Stablecoin (UXD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

