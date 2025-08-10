UXD Stablecoin প্রাইস (UXD)
UXD Stablecoin(UXD) বর্তমানে 0.999453USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 322.97KUSD। UXD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ UXD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UXD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, UXD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, UXD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006066679 ছিল।
গত 60 দিনে, UXD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015449544 ছিল।
গত 90 দিনে, UXD Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000427635493716 ছিল।
UXD Stablecoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.
|1 UXD থেকে VND
₫26,300.605695
|1 UXD থেকে AUD
A$1.52916309
|1 UXD থেকে GBP
￡0.73959522
|1 UXD থেকে EUR
€0.84953505
|1 UXD থেকে USD
$0.999453
|1 UXD থেকে MYR
RM4.23768072
|1 UXD থেকে TRY
₺40.64775351
|1 UXD থেকে JPY
¥146.919591
|1 UXD থেকে ARS
ARS$1,323.7754985
|1 UXD থেকে RUB
₽79.94624547
|1 UXD থেকে INR
₹87.67201716
|1 UXD থেকে IDR
Rp16,120.20742059
|1 UXD থেকে KRW
₩1,388.12028264
|1 UXD থেকে PHP
₱56.71895775
|1 UXD থেকে EGP
￡E.48.51344862
|1 UXD থেকে BRL
R$5.42702979
|1 UXD থেকে CAD
C$1.36925061
|1 UXD থেকে BDT
৳121.27362702
|1 UXD থেকে NGN
₦1,530.55232967
|1 UXD থেকে UAH
₴41.28740343
|1 UXD থেকে VES
Bs127.929984
|1 UXD থেকে CLP
$965.471598
|1 UXD থেকে PKR
Rs283.20500208
|1 UXD থেকে KZT
₸539.36480598
|1 UXD থেকে THB
฿32.30232096
|1 UXD থেকে TWD
NT$29.8836447
|1 UXD থেকে AED
د.إ3.66799251
|1 UXD থেকে CHF
Fr0.7995624
|1 UXD থেকে HKD
HK$7.83571152
|1 UXD থেকে MAD
.د.م9.03505512
|1 UXD থেকে MXN
$18.55984221
|1 UXD থেকে PLN
zł3.63800892
|1 UXD থেকে RON
лв4.34762055
|1 UXD থেকে SEK
kr9.56476521
|1 UXD থেকে BGN
лв1.66908651
|1 UXD থেকে HUF
Ft339.13439196
|1 UXD থেকে CZK
Kč20.96852394
|1 UXD থেকে KWD
د.ك0.304833165
|1 UXD থেকে ILS
₪3.42812379