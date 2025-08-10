Utility Cjournal প্রাইস (UCJL)
Utility Cjournal(UCJL) বর্তমানে 3.58USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 974.95KUSD। UCJL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ UCJL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UCJL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Utility Cjournal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.047427950920363 ছিল।
গত 30 দিনে, Utility Cjournal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.6616534520 ছিল।
গত 60 দিনে, Utility Cjournal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.8923343000 ছিল।
গত 90 দিনে, Utility Cjournal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -6.840753003373417 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.047427950920363
|-1.30%
|30 দিন
|$ -0.6616534520
|-18.48%
|60 দিন
|$ -1.8923343000
|-52.85%
|90 দিন
|$ -6.840753003373417
|-65.64%
Utility Cjournal এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
-1.30%
-6.86%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. In return for reading and reviewing articles users earnrewards. CJournal provides first-hand blockchain news to help you understand thelatestcryptocurrency trends. $UCJL is Cjournal's reward token, totaling $1billion. Users earn $UCJL when readingandcommenting on article. $UCJL can be converted into $CJL at a fixed rate. The $UCJL can be sold, used to enter future community events, or paid to viewpaywalledarticles. What makes your project unique? Blockchain technology's smart contracts enable journalism to return to a value-drivenapproach to journalism. Decentralized blockchain technology can be used to managemanyaspects of the media that previously could only be handled by organisations. Every user onthe blockchain can access all platform information. As a result the distribution of advertising, copyright protection and payment of authors is more open, accurate and direct. Inthis newmodel, the value of the journalism becomes the most important factor for mediaorganizations or individuals to consider in order to make profits. At the same time, CJournal will aggregate news and articles from more than 300 well-knownwebsites, new sources will be added regularly. All articles published are manually screenedby editors and sorted by CJournal's algorithm to help you prioritize topics, events andtrendsof interest. What can your token be used for? $UCJL is Cjournal's reward token, totaling $1billion. Users earn $UCJL when readingandcommenting on article. $UCJL can be converted into $CJL at a fixed rate. The $UCJL can be sold, used to enter future community events, or paid to viewpaywalledarticles.
Utility Cjournal (UCJL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। UCJLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 UCJL থেকে VND
₫94,207.7
|1 UCJL থেকে AUD
A$5.4774
|1 UCJL থেকে GBP
￡2.6492
|1 UCJL থেকে EUR
€3.043
|1 UCJL থেকে USD
$3.58
|1 UCJL থেকে MYR
RM15.1792
|1 UCJL থেকে TRY
₺145.5986
|1 UCJL থেকে JPY
¥526.26
|1 UCJL থেকে ARS
ARS$4,741.71
|1 UCJL থেকে RUB
₽286.3642
|1 UCJL থেকে INR
₹314.0376
|1 UCJL থেকে IDR
Rp57,741.9274
|1 UCJL থেকে KRW
₩4,972.1904
|1 UCJL থেকে PHP
₱203.165
|1 UCJL থেকে EGP
￡E.173.7732
|1 UCJL থেকে BRL
R$19.4394
|1 UCJL থেকে CAD
C$4.9046
|1 UCJL থেকে BDT
৳434.3972
|1 UCJL থেকে NGN
₦5,482.3762
|1 UCJL থেকে UAH
₴147.8898
|1 UCJL থেকে VES
Bs458.24
|1 UCJL থেকে CLP
$3,458.28
|1 UCJL থেকে PKR
Rs1,014.4288
|1 UCJL থেকে KZT
₸1,931.9828
|1 UCJL থেকে THB
฿115.7056
|1 UCJL থেকে TWD
NT$107.042
|1 UCJL থেকে AED
د.إ13.1386
|1 UCJL থেকে CHF
Fr2.864
|1 UCJL থেকে HKD
HK$28.0672
|1 UCJL থেকে MAD
.د.م32.3632
|1 UCJL থেকে MXN
$66.4806
|1 UCJL থেকে PLN
zł13.0312
|1 UCJL থেকে RON
лв15.573
|1 UCJL থেকে SEK
kr34.2606
|1 UCJL থেকে BGN
лв5.9786
|1 UCJL থেকে HUF
Ft1,214.7656
|1 UCJL থেকে CZK
Kč75.1084
|1 UCJL থেকে KWD
د.ك1.0919
|1 UCJL থেকে ILS
₪12.2794