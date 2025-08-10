USD WINK প্রাইস (USDW)
USD WINK(USDW) বর্তমানে 0.978854USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 262.55KUSD। USDW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USDW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, USD WINK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00275344 ছিল।
গত 30 দিনে, USD WINK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0337148640 ছিল।
গত 60 দিনে, USD WINK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4403442259 ছিল।
গত 90 দিনে, USD WINK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3212932797632052 ছিল।
USD WINK এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.28%
-1.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.
USD WINK (USDW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDWটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 USDW থেকে VND
₫25,758.54301
|1 USDW থেকে AUD
A$1.49764662
|1 USDW থেকে GBP
￡0.72435196
|1 USDW থেকে EUR
€0.8320259
|1 USDW থেকে USD
$0.978854
|1 USDW থেকে MYR
RM4.15034096
|1 USDW থেকে TRY
₺39.80999218
|1 USDW থেকে JPY
¥143.891538
|1 USDW থেকে ARS
ARS$1,296.492123
|1 USDW থেকে RUB
₽78.29853146
|1 USDW থেকে INR
₹85.86507288
|1 USDW থেকে IDR
Rp15,787.96553162
|1 USDW থেকে KRW
₩1,359.51074352
|1 USDW থেকে PHP
₱55.5499645
|1 USDW থেকে EGP
￡E.47.51357316
|1 USDW থেকে BRL
R$5.31517722
|1 USDW থেকে CAD
C$1.34102998
|1 USDW থেকে BDT
৳118.77414436
|1 USDW থেকে NGN
₦1,499.00722706
|1 USDW থেকে UAH
₴40.43645874
|1 USDW থেকে VES
Bs125.293312
|1 USDW থেকে CLP
$945.572964
|1 USDW থেকে PKR
Rs277.36806944
|1 USDW থেকে KZT
₸528.24834964
|1 USDW থেকে THB
฿31.63656128
|1 USDW থেকে TWD
NT$29.2677346
|1 USDW থেকে AED
د.إ3.59239418
|1 USDW থেকে CHF
Fr0.7830832
|1 USDW থেকে HKD
HK$7.67421536
|1 USDW থেকে MAD
.د.م8.84884016
|1 USDW থেকে MXN
$18.17731878
|1 USDW থেকে PLN
zł3.56302856
|1 USDW থেকে RON
лв4.2580149
|1 USDW থেকে SEK
kr9.36763278
|1 USDW থেকে BGN
лв1.63468618
|1 USDW থেকে HUF
Ft332.14473928
|1 USDW থেকে CZK
Kč20.53635692
|1 USDW থেকে KWD
د.ك0.29855047
|1 USDW থেকে ILS
₪3.35746922