US Ambassador Animal Cruelty Law প্রাইস (REBA)
US Ambassador Animal Cruelty Law(REBA) বর্তমানে 0.0000463USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.95KUSD। REBA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, US Ambassador Animal Cruelty Law থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, US Ambassador Animal Cruelty Law থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000199063 ছিল।
গত 60 দিনে, US Ambassador Animal Cruelty Law থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000274612 ছিল।
গত 90 দিনে, US Ambassador Animal Cruelty Law থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.24%
|30 দিন
|$ -0.0000199063
|-42.99%
|60 দিন
|$ -0.0000274612
|-59.31%
|90 দিন
|$ 0
|--
US Ambassador Animal Cruelty Law এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.10%
+3.24%
+3.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.
US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। REBAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
