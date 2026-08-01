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Universal High Income-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। INCOME-এর মার্কেট ক্যাপ 48,257 USD। INCOME-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Universal High Income-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। INCOME-এর মার্কেট ক্যাপ 48,257 USD। INCOME-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

INCOME সম্পর্কে আরও

INCOME প্রাইসের তথ্য

INCOME কী

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Universal High Income প্রাইস (INCOME)

তালিকাভুক্ত নয়

1 INCOME থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00007223
$0.00007223$0.00007223
+3.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Universal High Income (INCOME) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:50:31 (UTC+8)

Universal High Income-এর আজকের প্রাইস

আজ Universal High Income (INCOME)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.80% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান INCOME থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি INCOME-এর জন্য $ 0

Universal High Income বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 48,257 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 666.38M INCOME। গত 24 ঘণ্টায়, INCOME এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, INCOME গত ঘণ্টায় +0.18% এবং গত 7 দিনে +4.49% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Universal High Income (INCOME) এর মার্কেট তথ্য

$ 48.26K
$ 48.26K$ 48.26K

--
----

$ 48.26K
$ 48.26K$ 48.26K

666.38M
666.38M 666.38M

666,381,110.43288
666,381,110.43288 666,381,110.43288

Universal High Income এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 48.26K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। INCOME এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 666.38M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 666381110.43288। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 48.26K

Universal High Income-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+1.80%

+4.49%

+4.49%

Universal High Income (INCOME) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Universal High Income থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Universal High Income থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Universal High Income থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Universal High Income থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.80%
30 দিন$ 0-8.10%
60 দিন$ 0-45.85%
90 দিন$ 0--

Universal High Income এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Universal High Income (INCOME) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, INCOME এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Universal High Income (INCOME) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Universal High Income এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Universal High Income এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? INCOME এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Universal High Income প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Universal High Income (INCOME) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Universal High Income সম্পর্কে

Universal High Income-এর বর্তমান দাম কত?

Universal High Income-এর দাম Tk এবং আজকে এটি 1.79% পরিবর্তিত হয়েছে।

INCOME সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Universal High Income-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে INCOME-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

INCOME-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 666381110.43288 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Universal High Income সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:50:31 (UTC+8)

Universal High Income (INCOME) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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