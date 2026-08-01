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Unite-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। UNITE-এর মার্কেট ক্যাপ 20,441 USD। UNITE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Unite-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। UNITE-এর মার্কেট ক্যাপ 20,441 USD। UNITE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

UNITE সম্পর্কে আরও

UNITE প্রাইসের তথ্য

UNITE কী

UNITE হোয়াইটপেপার

UNITE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

UNITE টোকেনোমিক্স

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Unite প্রাইস (UNITE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 UNITE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00000443
$0.00000443$0.00000443
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Unite (UNITE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:49:23 (UTC+8)

Unite-এর আজকের প্রাইস

আজ Unite (UNITE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান UNITE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি UNITE-এর জন্য $ 0

Unite বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 20,441 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.61B UNITE। গত 24 ঘণ্টায়, UNITE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00270388 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, UNITE গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Unite (UNITE) এর মার্কেট তথ্য

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

--
----

$ 132.94K
$ 132.94K$ 132.94K

4.61B
4.61B 4.61B

30,000,000,000.0
30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Unite এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 20.44K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। UNITE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.61B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 30000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 132.94K

Unite-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00270388
$ 0.00270388$ 0.00270388

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Unite (UNITE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Unite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Unite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Unite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Unite থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 00.00%
60 দিন$ 0-73.25%
90 দিন----

Unite এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Unite (UNITE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, UNITE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Unite (UNITE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Unite এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Unite সম্পর্কে

Unite-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Unite-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

UNITE-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

UNITE-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Unite-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Unite-এর দামের পরিবর্তন --% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Unite-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Unite-এর দাম Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Unite সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:49:23 (UTC+8)

Unite (UNITE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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