Unicorn Meat (W🍖) এর টোকেনোমিক্স

Unicorn Meat (W🍖) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 15:17:22 (UTC+8)
USD

Unicorn Meat (W🍖) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

Unicorn Meat (W🍖) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 860.70K
$ 860.70K$ 860.70K
মোট সরবরাহ:
$ 99.99M
$ 99.99M$ 99.99M
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 99.99M
$ 99.99M$ 99.99M
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 860.70K
$ 860.70K$ 860.70K
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 0.01772418
$ 0.01772418$ 0.01772418
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0.00259296
$ 0.00259296$ 0.00259296
বর্তমান প্রাইস:
$ 0.00863396
$ 0.00863396$ 0.00863396

Unicorn Meat (W🍖) এর তথ্য

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://www.unicornmeateth.com/
হোয়াইটপেপার:
https://gist.github.com/alexvandesande/eca0b87da89ab28fa50c

Unicorn Meat (W🍖) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

Unicorn Meat (W🍖) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক W🍖 টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো W🍖 টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি W🍖 এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, W🍖টোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

W🍖 এর প্রাইস প্রেডিকশন

জানতে চান কোথায় W🍖 এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের W🍖 প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

