UME প্রাইস (UME)
UME(UME) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.26KUSD। UME থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ UME থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UME এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, UME থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, UME থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, UME থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, UME থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.56%
|30 দিন
|$ 0
|-17.20%
|60 দিন
|$ 0
|-34.84%
|90 দিন
|$ 0
|--
UME এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.74%
-0.56%
+4.37%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.
