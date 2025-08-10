Ultraround Money প্রাইস (CIRCLE)
Ultraround Money(CIRCLE) বর্তমানে 1.46USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.23MUSD। CIRCLE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Ultraround Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.104436 ছিল।
গত 30 দিনে, Ultraround Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0574892520 ছিল।
গত 60 দিনে, Ultraround Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0898057680 ছিল।
গত 90 দিনে, Ultraround Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.17752470993983 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.104436
|+7.71%
|30 দিন
|$ -0.0574892520
|-3.93%
|60 দিন
|$ +0.0898057680
|+6.15%
|90 দিন
|$ -0.17752470993983
|-10.84%
Ultraround Money এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.21%
+7.71%
+24.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Circle is an experimental token exploring the possibilities around Uniswap v3 liquidity mechanism. It is a deflationary token.
Ultraround Money (CIRCLE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CIRCLEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
