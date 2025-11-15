বিনিময়DEX+
ULTIMO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00000598 USD। ULTIMO-এর মার্কেট ক্যাপ 5,977.11 USD। ULTIMO থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ULTIMO (ULTIMO) লাইভ প্রাইস চার্ট
ULTIMO-এর আজকের প্রাইস

আজ ULTIMO (ULTIMO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00000598, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ULTIMO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ULTIMO-এর জন্য $ 0.00000598

ULTIMO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,977.11 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.90M ULTIMO। গত 24 ঘণ্টায়, ULTIMO এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00031687 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00000595

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ULTIMO গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -15.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

ULTIMO (ULTIMO) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.98K
$ 5.98K$ 5.98K

--
----

$ 5.98K
$ 5.98K$ 5.98K

999.90M
999.90M 999.90M

999,898,012.46203
999,898,012.46203 999,898,012.46203

ULTIMO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.98K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। ULTIMO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.90M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999898012.46203। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.98K

ULTIMO-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00031687
$ 0.00031687$ 0.00031687

$ 0.00000595
$ 0.00000595$ 0.00000595

--

--

-15.55%

-15.55%

ULTIMO (ULTIMO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ULTIMO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ULTIMO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000054749 ছিল।
গত 60 দিনে, ULTIMO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000057635 ছিল।
গত 90 দিনে, ULTIMO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00006743884410473717 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0000054749-91.55%
60 দিন$ -0.0000057635-96.38%
90 দিন$ -0.00006743884410473717-91.85%

ULTIMO এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য ULTIMO (ULTIMO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ULTIMO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য ULTIMO (ULTIMO) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, ULTIMO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে ULTIMO এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ULTIMO এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান ULTIMO এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ULTIMO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 ULTIMO-এর মূল্য কত হবে?
যদি ULTIMO বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। ULTIMO-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
ULTIMO (ULTIMO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

ULTIMO সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

