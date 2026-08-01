UDOG প্রাইস (UDOG)
আজ UDOG (UDOG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান UDOG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি UDOG-এর জন্য $ 0।
UDOG বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,189 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B UDOG। গত 24 ঘণ্টায়, UDOG এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00133766 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, UDOG গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে -17.84% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
UDOG এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 27.19K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। UDOG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 27.19K।
-0.00%
-0.26%
-17.84%
-17.84%
আজকে, UDOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, UDOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, UDOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, UDOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.26%
|30 দিন
|$ 0
|-33.19%
|60 দিন
|$ 0
|-47.50%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, UDOG এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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কোনটির বর্তমান দাম UDOG?
UDOG (UDOG) এর লাইভ দাম হল Tk BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
UDOG বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
UDOG বর্তমানে বাজারে #7074 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk3345082.51201125876000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
UDOG এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
UDOG এর প্রচলিত সরবরাহ হল 1000000000.0 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
UDOG এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, UDOG এর দাম Tk (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
UDOG এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
UDOG এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.1645732859986384344000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে UDOG এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
UDOG এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় -0.26% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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