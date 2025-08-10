TWIN Asset Token NVDA Long প্রাইস (NVDA)
TWIN Asset Token NVDA Long(NVDA) বর্তমানে 137.96USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.42KUSD। NVDA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NVDA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NVDA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, TWIN Asset Token NVDA Long থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, TWIN Asset Token NVDA Long থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.6817017480 ছিল।
গত 60 দিনে, TWIN Asset Token NVDA Long থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7.6523376880 ছিল।
গত 90 দিনে, TWIN Asset Token NVDA Long থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.6817017480
|-0.49%
|60 দিন
|$ +7.6523376880
|+5.55%
|90 দিন
|$ 0
|--
TWIN Asset Token NVDA Long এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NVDAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 NVDA থেকে VND
₫3,630,417.4
|1 NVDA থেকে AUD
A$211.0788
|1 NVDA থেকে GBP
￡102.0904
|1 NVDA থেকে EUR
€117.266
|1 NVDA থেকে USD
$137.96
|1 NVDA থেকে MYR
RM584.9504
|1 NVDA থেকে TRY
₺5,627.3884
|1 NVDA থেকে JPY
¥20,280.12
|1 NVDA থেকে ARS
ARS$182,728.02
|1 NVDA থেকে RUB
₽10,999.5508
|1 NVDA থেকে INR
₹12,101.8512
|1 NVDA থেকে IDR
Rp2,225,160.9788
|1 NVDA থেকে KRW
₩191,609.8848
|1 NVDA থেকে PHP
₱7,829.23
|1 NVDA থেকে EGP
￡E.6,645.5332
|1 NVDA থেকে BRL
R$749.1228
|1 NVDA থেকে CAD
C$189.0052
|1 NVDA থেকে BDT
৳16,740.0664
|1 NVDA থেকে NGN
₦211,270.5644
|1 NVDA থেকে UAH
₴5,699.1276
|1 NVDA থেকে VES
Bs17,658.88
|1 NVDA থেকে CLP
$133,683.24
|1 NVDA থেকে PKR
Rs39,092.3456
|1 NVDA থেকে KZT
₸74,451.4936
|1 NVDA থেকে THB
฿4,424.3772
|1 NVDA থেকে TWD
NT$4,125.004
|1 NVDA থেকে AED
د.إ506.3132
|1 NVDA থেকে CHF
Fr110.368
|1 NVDA থেকে HKD
HK$1,081.6064
|1 NVDA থেকে MAD
.د.م1,247.1584
|1 NVDA থেকে MXN
$2,561.9172
|1 NVDA থেকে PLN
zł502.1744
|1 NVDA থেকে RON
лв600.126
|1 NVDA থেকে SEK
kr1,320.2772
|1 NVDA থেকে BGN
лв230.3932
|1 NVDA থেকে HUF
Ft46,812.5872
|1 NVDA থেকে CZK
Kč2,894.4008
|1 NVDA থেকে KWD
د.ك41.80188
|1 NVDA থেকে ILS
₪473.2028