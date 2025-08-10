TWIN ASSET TOKEN MSTR প্রাইস (MSTR)
TWIN ASSET TOKEN MSTR(MSTR) বর্তমানে 378.5USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.48KUSD। MSTR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MSTR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MSTR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, TWIN ASSET TOKEN MSTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, TWIN ASSET TOKEN MSTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +23.4118525500 ছিল।
গত 60 দিনে, TWIN ASSET TOKEN MSTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +19.5977459000 ছিল।
গত 90 দিনে, TWIN ASSET TOKEN MSTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +23.4118525500
|+6.19%
|60 দিন
|$ +19.5977459000
|+5.18%
|90 দিন
|$ 0
|--
TWIN ASSET TOKEN MSTR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MSTRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 MSTR থেকে VND
₫9,960,227.5
|1 MSTR থেকে AUD
A$579.105
|1 MSTR থেকে GBP
￡280.09
|1 MSTR থেকে EUR
€321.725
|1 MSTR থেকে USD
$378.5
|1 MSTR থেকে MYR
RM1,604.84
|1 MSTR থেকে TRY
₺15,439.015
|1 MSTR থেকে JPY
¥55,639.5
|1 MSTR থেকে ARS
ARS$501,323.25
|1 MSTR থেকে RUB
₽30,177.805
|1 MSTR থেকে INR
₹33,202.02
|1 MSTR থেকে IDR
Rp6,104,837.855
|1 MSTR থেকে KRW
₩525,691.08
|1 MSTR থেকে PHP
₱21,479.875
|1 MSTR থেকে EGP
￡E.18,232.345
|1 MSTR থেকে BRL
R$2,055.255
|1 MSTR থেকে CAD
C$518.545
|1 MSTR থেকে BDT
৳45,927.19
|1 MSTR থেকে NGN
₦579,631.115
|1 MSTR থেকে UAH
₴15,635.835
|1 MSTR থেকে VES
Bs48,448
|1 MSTR থেকে CLP
$366,766.5
|1 MSTR থেকে PKR
Rs107,251.76
|1 MSTR থেকে KZT
₸204,261.31
|1 MSTR থেকে THB
฿12,138.495
|1 MSTR থেকে TWD
NT$11,317.15
|1 MSTR থেকে AED
د.إ1,389.095
|1 MSTR থেকে CHF
Fr302.8
|1 MSTR থেকে HKD
HK$2,967.44
|1 MSTR থেকে MAD
.د.م3,421.64
|1 MSTR থেকে MXN
$7,028.745
|1 MSTR থেকে PLN
zł1,377.74
|1 MSTR থেকে RON
лв1,646.475
|1 MSTR থেকে SEK
kr3,622.245
|1 MSTR থেকে BGN
лв632.095
|1 MSTR থেকে HUF
Ft128,432.62
|1 MSTR থেকে CZK
Kč7,940.93
|1 MSTR থেকে KWD
د.ك114.6855
|1 MSTR থেকে ILS
₪1,298.255