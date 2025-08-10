TWIN Asset Token iNVDA Short প্রাইস (INVDA)
TWIN Asset Token iNVDA Short(INVDA) বর্তমানে 78.08USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.24KUSD। INVDA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ INVDA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। INVDA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, TWIN Asset Token iNVDA Short থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, TWIN Asset Token iNVDA Short থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.3054741760 ছিল।
গত 60 দিনে, TWIN Asset Token iNVDA Short থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -10.0545333760 ছিল।
গত 90 দিনে, TWIN Asset Token iNVDA Short থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -1.3054741760
|-1.67%
|60 দিন
|$ -10.0545333760
|-12.87%
|90 দিন
|$ 0
|--
TWIN Asset Token iNVDA Short এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। INVDAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
