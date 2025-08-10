TWIN ASSET TOKEN iMSTR প্রাইস (IMSTR)
TWIN ASSET TOKEN iMSTR(IMSTR) বর্তমানে 231.98USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.28KUSD। IMSTR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, TWIN ASSET TOKEN iMSTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, TWIN ASSET TOKEN iMSTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -23.6456518060 ছিল।
গত 60 দিনে, TWIN ASSET TOKEN iMSTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -11.2993514340 ছিল।
গত 90 দিনে, TWIN ASSET TOKEN iMSTR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -23.6456518060
|-10.19%
|60 দিন
|$ -11.2993514340
|-4.87%
|90 দিন
|$ 0
|--
TWIN ASSET TOKEN iMSTR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IMSTRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
