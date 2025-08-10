SHIMMY সম্পর্কে আরও

SHIMMY প্রাইসের তথ্য

SHIMMY অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SHIMMY টোকেনোমিক্স

SHIMMY প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Trump Official Dance Move লোগো

Trump Official Dance Move প্রাইস (SHIMMY)

তালিকাভুক্ত নয়

Trump Official Dance Move (SHIMMY) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
-3.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Trump Official Dance Move (SHIMMY) এর প্রাইস

Trump Official Dance Move(SHIMMY) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27.92KUSD। SHIMMY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Trump Official Dance Move এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-3.08%
Trump Official Dance Move এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.27M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SHIMMY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHIMMY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Trump Official Dance Move (SHIMMY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Trump Official Dance Move থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Trump Official Dance Move থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Trump Official Dance Move থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Trump Official Dance Move থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-3.08%
30 দিন$ 0-18.64%
60 দিন$ 0-23.29%
90 দিন$ 0--

Trump Official Dance Move (SHIMMY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Trump Official Dance Move এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00455359
$ 0.00455359$ 0.00455359

--

-3.08%

+1.18%

Trump Official Dance Move (SHIMMY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 27.92K
$ 27.92K$ 27.92K

--
----

999.27M
999.27M 999.27M

Trump Official Dance Move (SHIMMY) কী?

SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Trump Official Dance Move (SHIMMY) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Trump Official Dance Move (SHIMMY) এর টোকেনোমিক্স

Trump Official Dance Move (SHIMMY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHIMMYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Trump Official Dance Move (SHIMMY) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SHIMMY থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SHIMMY থেকে VND
--
1 SHIMMY থেকে AUD
A$--
1 SHIMMY থেকে GBP
--
1 SHIMMY থেকে EUR
--
1 SHIMMY থেকে USD
$--
1 SHIMMY থেকে MYR
RM--
1 SHIMMY থেকে TRY
--
1 SHIMMY থেকে JPY
¥--
1 SHIMMY থেকে ARS
ARS$--
1 SHIMMY থেকে RUB
--
1 SHIMMY থেকে INR
--
1 SHIMMY থেকে IDR
Rp--
1 SHIMMY থেকে KRW
--
1 SHIMMY থেকে PHP
--
1 SHIMMY থেকে EGP
￡E.--
1 SHIMMY থেকে BRL
R$--
1 SHIMMY থেকে CAD
C$--
1 SHIMMY থেকে BDT
--
1 SHIMMY থেকে NGN
--
1 SHIMMY থেকে UAH
--
1 SHIMMY থেকে VES
Bs--
1 SHIMMY থেকে CLP
$--
1 SHIMMY থেকে PKR
Rs--
1 SHIMMY থেকে KZT
--
1 SHIMMY থেকে THB
฿--
1 SHIMMY থেকে TWD
NT$--
1 SHIMMY থেকে AED
د.إ--
1 SHIMMY থেকে CHF
Fr--
1 SHIMMY থেকে HKD
HK$--
1 SHIMMY থেকে MAD
.د.م--
1 SHIMMY থেকে MXN
$--
1 SHIMMY থেকে PLN
--
1 SHIMMY থেকে RON
лв--
1 SHIMMY থেকে SEK
kr--
1 SHIMMY থেকে BGN
лв--
1 SHIMMY থেকে HUF
Ft--
1 SHIMMY থেকে CZK
--
1 SHIMMY থেকে KWD
د.ك--
1 SHIMMY থেকে ILS
--