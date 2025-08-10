TRUNEAR সম্পর্কে আরও

TruFin Staked NEAR লোগো

TruFin Staked NEAR প্রাইস (TRUNEAR)

তালিকাভুক্ত নয়

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$3.05
$3.05$3.05
+4.40%1D
USD

আজকে TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) এর প্রাইস

TruFin Staked NEAR(TRUNEAR) বর্তমানে 3.05USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 23.03MUSD। TRUNEAR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

TruFin Staked NEAR এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.48%
TruFin Staked NEAR এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
7.54M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TRUNEAR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRUNEAR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, TruFin Staked NEAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.130938 ছিল।
গত 30 দিনে, TruFin Staked NEAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3947093450 ছিল।
গত 60 দিনে, TruFin Staked NEAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2579354500 ছিল।
গত 90 দিনে, TruFin Staked NEAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2602238804397763 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.130938+4.48%
30 দিন$ +0.3947093450+12.94%
60 দিন$ +0.2579354500+8.46%
90 দিন$ -0.2602238804397763-7.86%

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

TruFin Staked NEAR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 2.92
$ 2.92$ 2.92

$ 3.08
$ 3.08$ 3.08

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-0.00%

+4.48%

+21.47%

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 23.03M
$ 23.03M$ 23.03M

--
----

7.54M
7.54M 7.54M

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) কী?

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) এর টোকেনোমিক্স

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRUNEARটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

