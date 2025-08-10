TRUMATIC সম্পর্কে আরও

TruFin Staked MATIC লোগো

TruFin Staked MATIC প্রাইস (TRUMATIC)

তালিকাভুক্ত নয়

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.271215
$0.271215$0.271215
+1.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) এর প্রাইস

TruFin Staked MATIC(TRUMATIC) বর্তমানে 0.27125USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 45.04MUSD। TRUMATIC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

TruFin Staked MATIC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.74%
TruFin Staked MATIC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
166.04M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TRUMATIC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRUMATIC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, TruFin Staked MATIC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00463499 ছিল।
গত 30 দিনে, TruFin Staked MATIC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0308222188 ছিল।
গত 60 দিনে, TruFin Staked MATIC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0291686246 ছিল।
গত 90 দিনে, TruFin Staked MATIC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0051614167765512 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00463499+1.74%
30 দিন$ +0.0308222188+11.36%
60 দিন$ +0.0291686246+10.75%
90 দিন$ -0.0051614167765512-1.86%

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

TruFin Staked MATIC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.266573
$ 0.266573$ 0.266573

$ 0.274284
$ 0.274284$ 0.274284

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

-0.10%

+1.74%

+28.62%

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 45.04M
$ 45.04M$ 45.04M

--
----

166.04M
166.04M 166.04M

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) কী?

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত।

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) এর টোকেনোমিক্স

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRUMATICটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TRUMATIC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TRUMATIC থেকে VND
7,137.94375
1 TRUMATIC থেকে AUD
A$0.4150125
1 TRUMATIC থেকে GBP
0.200725
1 TRUMATIC থেকে EUR
0.2305625
1 TRUMATIC থেকে USD
$0.27125
1 TRUMATIC থেকে MYR
RM1.1501
1 TRUMATIC থেকে TRY
11.0317375
1 TRUMATIC থেকে JPY
¥39.87375
1 TRUMATIC থেকে ARS
ARS$359.270625
1 TRUMATIC থেকে RUB
21.6972875
1 TRUMATIC থেকে INR
23.79405
1 TRUMATIC থেকে IDR
Rp4,374.9993875
1 TRUMATIC থেকে KRW
376.7337
1 TRUMATIC থেকে PHP
15.3934375
1 TRUMATIC থেকে EGP
￡E.13.166475
1 TRUMATIC থেকে BRL
R$1.4728875
1 TRUMATIC থেকে CAD
C$0.3716125
1 TRUMATIC থেকে BDT
32.913475
1 TRUMATIC থেকে NGN
415.3895375
1 TRUMATIC থেকে UAH
11.2053375
1 TRUMATIC থেকে VES
Bs34.72
1 TRUMATIC থেকে CLP
$262.0275
1 TRUMATIC থেকে PKR
Rs76.8614
1 TRUMATIC থেকে KZT
146.382775
1 TRUMATIC থেকে THB
฿8.7668
1 TRUMATIC থেকে TWD
NT$8.110375
1 TRUMATIC থেকে AED
د.إ0.9954875
1 TRUMATIC থেকে CHF
Fr0.217
1 TRUMATIC থেকে HKD
HK$2.1266
1 TRUMATIC থেকে MAD
.د.م2.4521
1 TRUMATIC থেকে MXN
$5.0371125
1 TRUMATIC থেকে PLN
0.98735
1 TRUMATIC থেকে RON
лв1.1799375
1 TRUMATIC থেকে SEK
kr2.5958625
1 TRUMATIC থেকে BGN
лв0.4529875
1 TRUMATIC থেকে HUF
Ft92.04055
1 TRUMATIC থেকে CZK
5.690825
1 TRUMATIC থেকে KWD
د.ك0.08273125
1 TRUMATIC থেকে ILS
0.9303875