TruFin Staked INJ-এর আজকের লাইভ প্রাইস 7.07 USD। TRUINJ-এর মার্কেট ক্যাপ 9,832,475 USD। TRUINJ থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

TRUINJ সম্পর্কে আরও

TRUINJ প্রাইসের তথ্য

TRUINJ কী

TRUINJ হোয়াইটপেপার

TRUINJ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

TRUINJ টোকেনোমিক্স

TRUINJ প্রাইস পূর্বাভাস

TruFin Staked INJ লোগো

TruFin Staked INJ প্রাইস (TRUINJ)

তালিকাভুক্ত নয়

1 TRUINJ থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$7.07
-5.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
TruFin Staked INJ (TRUINJ) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:49:39 (UTC+8)

TruFin Staked INJ-এর আজকের প্রাইস

আজ TruFin Staked INJ (TRUINJ)-এর লাইভ প্রাইস $ 7.07, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.80% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TRUINJ থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TRUINJ-এর জন্য $ 7.07

TruFin Staked INJ বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 9,832,475 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.39M TRUINJ। গত 24 ঘণ্টায়, TRUINJ এর ট্রেড হয়েছে $ 6.75 (নিম্ন) এবং $ 7.51 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 16.29 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 4.75

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TRUINJ গত ঘণ্টায় +0.16% এবং গত 7 দিনে +5.93% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

TruFin Staked INJ (TRUINJ) এর মার্কেট তথ্য

$ 9.83M
--
$ 9.83M
1.39M
1,390,112.424764563
TruFin Staked INJ এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 9.83M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। TRUINJ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.39M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1390112.424764563। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 9.83M

TruFin Staked INJ-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 6.75
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 7.51
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 6.75
$ 7.51
$ 16.29
$ 4.75
+0.16%

-5.80%

+5.93%

+5.93%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, TruFin Staked INJ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.435454358972146 ছিল।
গত 30 দিনে, TruFin Staked INJ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.5971045160 ছিল।
গত 60 দিনে, TruFin Staked INJ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -3.3613007050 ছিল।
গত 90 দিনে, TruFin Staked INJ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.435454358972146-5.80%
30 দিন$ -1.5971045160-22.58%
60 দিন$ -3.3613007050-47.54%
90 দিন$ 0--

TruFin Staked INJ এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য TruFin Staked INJ (TRUINJ) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, TRUINJ এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য TruFin Staked INJ (TRUINJ) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, TruFin Staked INJ এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: TruFin Staked INJ সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 TruFin Staked INJ-এর মূল্য কত হবে?
যদি TruFin Staked INJ বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। TruFin Staked INJ-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
TruFin Staked INJ (TRUINJ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

TruFin Staked INJ সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

