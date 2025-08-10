TruFin Staked APT প্রাইস (TRUAPT)
TruFin Staked APT(TRUAPT) বর্তমানে 4.88USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 48.25MUSD। TRUAPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TRUAPT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRUAPT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, TruFin Staked APT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.15716 ছিল।
গত 30 দিনে, TruFin Staked APT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0858967840 ছিল।
গত 60 দিনে, TruFin Staked APT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2738494960 ছিল।
গত 90 দিনে, TruFin Staked APT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.173493749767388 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.15716
|+3.33%
|30 দিন
|$ -0.0858967840
|-1.76%
|60 দিন
|$ -0.2738494960
|-5.61%
|90 দিন
|$ -1.173493749767388
|-19.38%
TruFin Staked APT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
+3.33%
+8.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
TruFin Staked APT (TRUAPT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRUAPTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত।
