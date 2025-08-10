TRONCHES প্রাইস (TRONCHES)
TRONCHES(TRONCHES) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.48KUSD। TRONCHES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TRONCHES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRONCHES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, TRONCHES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, TRONCHES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, TRONCHES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, TRONCHES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+12.15%
|60 দিন
|$ 0
|+3.04%
|90 দিন
|$ 0
|--
TRONCHES এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" is a brilliant and ingenious fusion of three powerful concepts: Tron, Riches, and Trenches. This trinity encapsulates a profound narrative and vision within a single, memorable word. Combining these three elements, "𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬" tells a compelling story of journeying from the trenches through the Tron network to attain riches. It encapsulates the essence of resilience and ambition, suggesting that through commitment and leveraging the power of Tron blockchain, individuals can overcome obstacles and achieve extraordinary success.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
TRONCHES (TRONCHES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRONCHESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TRONCHES থেকে VND
₫--
|1 TRONCHES থেকে AUD
A$--
|1 TRONCHES থেকে GBP
￡--
|1 TRONCHES থেকে EUR
€--
|1 TRONCHES থেকে USD
$--
|1 TRONCHES থেকে MYR
RM--
|1 TRONCHES থেকে TRY
₺--
|1 TRONCHES থেকে JPY
¥--
|1 TRONCHES থেকে ARS
ARS$--
|1 TRONCHES থেকে RUB
₽--
|1 TRONCHES থেকে INR
₹--
|1 TRONCHES থেকে IDR
Rp--
|1 TRONCHES থেকে KRW
₩--
|1 TRONCHES থেকে PHP
₱--
|1 TRONCHES থেকে EGP
￡E.--
|1 TRONCHES থেকে BRL
R$--
|1 TRONCHES থেকে CAD
C$--
|1 TRONCHES থেকে BDT
৳--
|1 TRONCHES থেকে NGN
₦--
|1 TRONCHES থেকে UAH
₴--
|1 TRONCHES থেকে VES
Bs--
|1 TRONCHES থেকে CLP
$--
|1 TRONCHES থেকে PKR
Rs--
|1 TRONCHES থেকে KZT
₸--
|1 TRONCHES থেকে THB
฿--
|1 TRONCHES থেকে TWD
NT$--
|1 TRONCHES থেকে AED
د.إ--
|1 TRONCHES থেকে CHF
Fr--
|1 TRONCHES থেকে HKD
HK$--
|1 TRONCHES থেকে MAD
.د.م--
|1 TRONCHES থেকে MXN
$--
|1 TRONCHES থেকে PLN
zł--
|1 TRONCHES থেকে RON
лв--
|1 TRONCHES থেকে SEK
kr--
|1 TRONCHES থেকে BGN
лв--
|1 TRONCHES থেকে HUF
Ft--
|1 TRONCHES থেকে CZK
Kč--
|1 TRONCHES থেকে KWD
د.ك--
|1 TRONCHES থেকে ILS
₪--