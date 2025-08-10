Trip প্রাইস (TRIP)
Trip(TRIP) বর্তমানে 14.68USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 432.97MUSD। TRIP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TRIP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRIP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Trip থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0195755 ছিল।
গত 30 দিনে, Trip থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.2553842160 ছিল।
গত 60 দিনে, Trip থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +10.1493013240 ছিল।
গত 90 দিনে, Trip থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7.405594382296829 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0195755
|+0.13%
|30 দিন
|$ +5.2553842160
|+35.80%
|60 দিন
|$ +10.1493013240
|+69.14%
|90 দিন
|$ +7.405594382296829
|+101.80%
Trip এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.39%
+0.13%
+7.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders. Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TRIP থেকে VND
₫386,304.2
|1 TRIP থেকে AUD
A$22.4604
|1 TRIP থেকে GBP
￡10.8632
|1 TRIP থেকে EUR
€12.478
|1 TRIP থেকে USD
$14.68
|1 TRIP থেকে MYR
RM62.2432
|1 TRIP থেকে TRY
₺597.0356
|1 TRIP থেকে JPY
¥2,157.96
|1 TRIP থেকে ARS
ARS$19,443.66
|1 TRIP থেকে RUB
₽1,174.2532
|1 TRIP থেকে INR
₹1,287.7296
|1 TRIP থেকে IDR
Rp236,774.1604
|1 TRIP থেকে KRW
₩20,388.7584
|1 TRIP থেকে PHP
₱833.09
|1 TRIP থেকে EGP
￡E.712.5672
|1 TRIP থেকে BRL
R$79.7124
|1 TRIP থেকে CAD
C$20.1116
|1 TRIP থেকে BDT
৳1,781.2712
|1 TRIP থেকে NGN
₦22,480.8052
|1 TRIP থেকে UAH
₴606.4308
|1 TRIP থেকে VES
Bs1,879.04
|1 TRIP থেকে CLP
$14,180.88
|1 TRIP থেকে PKR
Rs4,159.7248
|1 TRIP থেকে KZT
₸7,922.2088
|1 TRIP থেকে THB
฿474.4576
|1 TRIP থেকে TWD
NT$438.932
|1 TRIP থেকে AED
د.إ53.8756
|1 TRIP থেকে CHF
Fr11.744
|1 TRIP থেকে HKD
HK$115.0912
|1 TRIP থেকে MAD
.د.م132.7072
|1 TRIP থেকে MXN
$272.6076
|1 TRIP থেকে PLN
zł53.4352
|1 TRIP থেকে RON
лв63.858
|1 TRIP থেকে SEK
kr140.4876
|1 TRIP থেকে BGN
лв24.5156
|1 TRIP থেকে HUF
Ft4,981.2176
|1 TRIP থেকে CZK
Kč307.9864
|1 TRIP থেকে KWD
د.ك4.4774
|1 TRIP থেকে ILS
₪50.3524