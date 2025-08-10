Triad প্রাইস (TRD)
Triad(TRD) বর্তমানে 0.03245346USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 366.60KUSD। TRD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TRD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Triad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Triad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0028160094 ছিল।
গত 60 দিনে, Triad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0138164926 ছিল।
গত 90 দিনে, Triad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0387548752569756 ছিল।
Triad এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.
Triad (TRD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
