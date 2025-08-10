Trebly প্রাইস (TREB)
Trebly(TREB) বর্তমানে 0.00001982USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.89KUSD। TREB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TREB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TREB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Trebly থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Trebly থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000134029 ছিল।
গত 60 দিনে, Trebly থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Trebly থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+11.98%
|30 দিন
|$ -0.0000134029
|-67.62%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Trebly এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.88%
+11.98%
-55.96%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Trebly is an advanced AI-powered platform that transforms creative imagination into immersive 3D NFT models through generative AI and blockchain technologies. Users can create high-quality 3D models using text-to-3D or image-to-3D AI generation, then mint, trade, and showcase their creations in a decentralized marketplace. The platform features a robust token-gated payment system using $TREB tokens on the Solana blockchain, enabling seamless peer-to-peer transactions for 3D digital assets.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TREB থেকে VND
₫0.5215633
|1 TREB থেকে AUD
A$0.0000303246
|1 TREB থেকে GBP
￡0.0000146668
|1 TREB থেকে EUR
€0.000016847
|1 TREB থেকে USD
$0.00001982
|1 TREB থেকে MYR
RM0.0000840368
|1 TREB থেকে TRY
₺0.0008060794
|1 TREB থেকে JPY
¥0.00291354
|1 TREB থেকে ARS
ARS$0.02625159
|1 TREB থেকে RUB
₽0.0015854018
|1 TREB থেকে INR
₹0.0017386104
|1 TREB থেকে IDR
Rp0.3196773746
|1 TREB থেকে KRW
₩0.0275276016
|1 TREB থেকে PHP
₱0.001124785
|1 TREB থেকে EGP
￡E.0.0009620628
|1 TREB থেকে BRL
R$0.0001076226
|1 TREB থেকে CAD
C$0.0000271534
|1 TREB থেকে BDT
৳0.0024049588
|1 TREB থেকে NGN
₦0.0303521498
|1 TREB থেকে UAH
₴0.0008187642
|1 TREB থেকে VES
Bs0.00253696
|1 TREB থেকে CLP
$0.01914612
|1 TREB থেকে PKR
Rs0.0056161952
|1 TREB থেকে KZT
₸0.0106960612
|1 TREB থেকে THB
฿0.0006405824
|1 TREB থেকে TWD
NT$0.000592618
|1 TREB থেকে AED
د.إ0.0000727394
|1 TREB থেকে CHF
Fr0.000015856
|1 TREB থেকে HKD
HK$0.0001553888
|1 TREB থেকে MAD
.د.م0.0001791728
|1 TREB থেকে MXN
$0.0003680574
|1 TREB থেকে PLN
zł0.0000721448
|1 TREB থেকে RON
лв0.000086217
|1 TREB থেকে SEK
kr0.0001896774
|1 TREB থেকে BGN
лв0.0000330994
|1 TREB থেকে HUF
Ft0.0067253224
|1 TREB থেকে CZK
Kč0.0004158236
|1 TREB থেকে KWD
د.ك0.0000060451
|1 TREB থেকে ILS
₪0.0000679826