Tralalero Tralala প্রাইস (TRALALERO)
Tralalero Tralala(TRALALERO) বর্তমানে 0.0001302USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 129.34KUSD। TRALALERO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Tralalero Tralala থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tralalero Tralala থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000882501 ছিল।
গত 60 দিনে, Tralalero Tralala থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000517257 ছিল।
গত 90 দিনে, Tralalero Tralala থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00019253413785014794 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+9.78%
|30 দিন
|$ +0.0000882501
|+67.78%
|60 দিন
|$ -0.0000517257
|-39.72%
|90 দিন
|$ -0.00019253413785014794
|-59.65%
Tralalero Tralala এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.81%
+9.78%
+48.46%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot.
Tralalero Tralala (TRALALERO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRALALEROটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TRALALERO থেকে VND
₫3.426213
|1 TRALALERO থেকে AUD
A$0.000199206
|1 TRALALERO থেকে GBP
￡0.000096348
|1 TRALALERO থেকে EUR
€0.00011067
|1 TRALALERO থেকে USD
$0.0001302
|1 TRALALERO থেকে MYR
RM0.000552048
|1 TRALALERO থেকে TRY
₺0.005295234
|1 TRALALERO থেকে JPY
¥0.0191394
|1 TRALALERO থেকে ARS
ARS$0.1724499
|1 TRALALERO থেকে RUB
₽0.010414698
|1 TRALALERO থেকে INR
₹0.011421144
|1 TRALALERO থেকে IDR
Rp2.099999706
|1 TRALALERO থেকে KRW
₩0.180832176
|1 TRALALERO থেকে PHP
₱0.00738885
|1 TRALALERO থেকে EGP
￡E.0.006319908
|1 TRALALERO থেকে BRL
R$0.000706986
|1 TRALALERO থেকে CAD
C$0.000178374
|1 TRALALERO থেকে BDT
৳0.015798468
|1 TRALALERO থেকে NGN
₦0.199386978
|1 TRALALERO থেকে UAH
₴0.005378562
|1 TRALALERO থেকে VES
Bs0.0166656
|1 TRALALERO থেকে CLP
$0.1257732
|1 TRALALERO থেকে PKR
Rs0.036893472
|1 TRALALERO থেকে KZT
₸0.070263732
|1 TRALALERO থেকে THB
฿0.004208064
|1 TRALALERO থেকে TWD
NT$0.00389298
|1 TRALALERO থেকে AED
د.إ0.000477834
|1 TRALALERO থেকে CHF
Fr0.00010416
|1 TRALALERO থেকে HKD
HK$0.001020768
|1 TRALALERO থেকে MAD
.د.م0.001177008
|1 TRALALERO থেকে MXN
$0.002417814
|1 TRALALERO থেকে PLN
zł0.000473928
|1 TRALALERO থেকে RON
лв0.00056637
|1 TRALALERO থেকে SEK
kr0.001246014
|1 TRALALERO থেকে BGN
лв0.000217434
|1 TRALALERO থেকে HUF
Ft0.044179464
|1 TRALALERO থেকে CZK
Kč0.002731596
|1 TRALALERO থেকে KWD
د.ك0.000039711
|1 TRALALERO থেকে ILS
₪0.000446586