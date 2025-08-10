TrainingDietMax প্রাইস (TDM)
TrainingDietMax(TDM) বর্তমানে 0.00140737USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 134.23KUSD। TDM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TDM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TDM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, TrainingDietMax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, TrainingDietMax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001102342 ছিল।
গত 60 দিনে, TrainingDietMax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003048121 ছিল।
গত 90 দিনে, TrainingDietMax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0022226809449872552 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.08%
|30 দিন
|$ +0.0001102342
|+7.83%
|60 দিন
|$ -0.0003048121
|-21.65%
|90 দিন
|$ -0.0022226809449872552
|-61.23%
TrainingDietMax এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.19%
-0.08%
+11.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax
TrainingDietMax (TDM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TDMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
