Tradable NA Rent Financing Platform SSTN প্রাইস (PC0000031)
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN(PC0000031) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 189.50MUSD। PC0000031 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PC0000031 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PC0000031 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tradable NA Rent Financing Platform SSTN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tradable NA Rent Financing Platform SSTN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Tradable NA Rent Financing Platform SSTN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 90 দিনে, Tradable NA Rent Financing Platform SSTN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0.0
|0.00%
|30 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 দিন
|$ 0
|--
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
0.00%
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PC0000031টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
