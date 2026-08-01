Tradable LatAm Charge Card SSN প্রাইস (PC0000111)
আজ Tradable LatAm Charge Card SSN (PC0000111)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PC0000111 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PC0000111-এর জন্য $ 1.0।
Tradable LatAm Charge Card SSN বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 10,750,000 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 10.75M PC0000111। গত 24 ঘণ্টায়, PC0000111 এর ট্রেড হয়েছে $ 1.0 (নিম্ন) এবং $ 1.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PC0000111 গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Tradable LatAm Charge Card SSN এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 10.75M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। PC0000111 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 10.75M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10750000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 10.75M।
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আজকে, Tradable LatAm Charge Card SSN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tradable LatAm Charge Card SSN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Tradable LatAm Charge Card SSN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 90 দিনে, Tradable LatAm Charge Card SSN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0.0
|0.00%
|30 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 দিন
|$ 0.0
|0.00%
2040 সালে, Tradable LatAm Charge Card SSN এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Tradable LatAm Charge Card SSN-এর বর্তমান দাম কত?
Tradable LatAm Charge Card SSN Tk123.030729780840000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.0% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।
PC0000111-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?
তার দৈনিক পরিবর্তন 0.0% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি PC0000111 বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।
Tradable LatAm Charge Card SSN-এর তুলনায় ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?
ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, PC0000111 ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।
আজ Tradable LatAm Charge Card SSN-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?
Tk1322580345.14403000000000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, PC0000111 #1114 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?
আজকের দাম Tk123.030729780840000 থেকে Tk123.030729780840000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।
PC0000111 কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?
Tradable LatAm Charge Card SSN ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।
সাপ্লাই কীভাবে PC0000111-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
10750000.0 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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