Traceon AI প্রাইস (TOAI)
Traceon AI(TOAI) বর্তমানে 0.00911989USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 91.20KUSD। TOAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TOAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TOAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Traceon AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00040121 ছিল।
গত 30 দিনে, Traceon AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0084682838 ছিল।
গত 60 দিনে, Traceon AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0052064813 ছিল।
গত 90 দিনে, Traceon AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.011600950870714297 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00040121
|+4.60%
|30 দিন
|$ -0.0084682838
|-92.85%
|60 দিন
|$ -0.0052064813
|-57.08%
|90 দিন
|$ -0.011600950870714297
|-55.98%
Traceon AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.21%
+4.60%
+26.38%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TOAI থেকে VND
₫239.98990535
|1 TOAI থেকে AUD
A$0.0139534317
|1 TOAI থেকে GBP
￡0.0067487186
|1 TOAI থেকে EUR
€0.0077519065
|1 TOAI থেকে USD
$0.00911989
|1 TOAI থেকে MYR
RM0.0386683336
|1 TOAI থেকে TRY
₺0.3709059263
|1 TOAI থেকে JPY
¥1.34062383
|1 TOAI থেকে ARS
ARS$12.079294305
|1 TOAI থেকে RUB
₽0.7295000011
|1 TOAI থেকে INR
₹0.7999967508
|1 TOAI থেকে IDR
Rp147.0949794067
|1 TOAI থেকে KRW
₩12.6664328232
|1 TOAI থেকে PHP
₱0.5175537575
|1 TOAI থেকে EGP
￡E.0.4426794606
|1 TOAI থেকে BRL
R$0.0495210027
|1 TOAI থেকে CAD
C$0.0124942493
|1 TOAI থেকে BDT
৳1.1066074526
|1 TOAI থেকে NGN
₦13.9661083471
|1 TOAI থেকে UAH
₴0.3767426559
|1 TOAI থেকে VES
Bs1.16734592
|1 TOAI থেকে CLP
$8.80981374
|1 TOAI থেকে PKR
Rs2.5842120304
|1 TOAI থেকে KZT
₸4.9216398374
|1 TOAI থেকে THB
฿0.2947548448
|1 TOAI থেকে TWD
NT$0.272684711
|1 TOAI থেকে AED
د.إ0.0334699963
|1 TOAI থেকে CHF
Fr0.007295912
|1 TOAI থেকে HKD
HK$0.0714999376
|1 TOAI থেকে MAD
.د.م0.0824438056
|1 TOAI থেকে MXN
$0.1693563573
|1 TOAI থেকে PLN
zł0.0331963996
|1 TOAI থেকে RON
лв0.0396715215
|1 TOAI থেকে SEK
kr0.0872773473
|1 TOAI থেকে BGN
лв0.0152302163
|1 TOAI থেকে HUF
Ft3.0945610748
|1 TOAI থেকে CZK
Kč0.1913352922
|1 TOAI থেকে KWD
د.ك0.00278156645
|1 TOAI থেকে ILS
₪0.0312812227