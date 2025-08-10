Trabzonspor Fan Token প্রাইস (TRA)
Trabzonspor Fan Token(TRA) বর্তমানে 0.461576USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.27MUSD। TRA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TRA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Trabzonspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00187785 ছিল।
গত 30 দিনে, Trabzonspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0268131344 ছিল।
গত 60 দিনে, Trabzonspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012858584 ছিল।
গত 90 দিনে, Trabzonspor Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1862652560584648 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00187785
|+0.41%
|30 দিন
|$ +0.0268131344
|+5.81%
|60 দিন
|$ +0.0012858584
|+0.28%
|90 দিন
|$ -0.1862652560584648
|-28.75%
Trabzonspor Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.08%
+0.41%
+1.31%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Trabzonspor Fan Token (TRA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TRA থেকে VND
₫12,146.37244
|1 TRA থেকে AUD
A$0.70621128
|1 TRA থেকে GBP
￡0.34156624
|1 TRA থেকে EUR
€0.3923396
|1 TRA থেকে USD
$0.461576
|1 TRA থেকে MYR
RM1.95708224
|1 TRA থেকে TRY
₺18.77229592
|1 TRA থেকে JPY
¥67.851672
|1 TRA থেকে ARS
ARS$611.357412
|1 TRA থেকে RUB
₽36.92146424
|1 TRA থেকে INR
₹40.48944672
|1 TRA থেকে IDR
Rp7,444.77315128
|1 TRA থেকে KRW
₩641.07367488
|1 TRA থেকে PHP
₱26.194438
|1 TRA থেকে EGP
￡E.22.40489904
|1 TRA থেকে BRL
R$2.50635768
|1 TRA থেকে CAD
C$0.63235912
|1 TRA থেকে BDT
৳56.00763184
|1 TRA থেকে NGN
₦706.85287064
|1 TRA থেকে UAH
₴19.06770456
|1 TRA থেকে VES
Bs59.081728
|1 TRA থেকে CLP
$445.882416
|1 TRA থেকে PKR
Rs130.79217536
|1 TRA থেকে KZT
₸249.09410416
|1 TRA থেকে THB
฿14.91813632
|1 TRA থেকে TWD
NT$13.8011224
|1 TRA থেকে AED
د.إ1.69398392
|1 TRA থেকে CHF
Fr0.3692608
|1 TRA থেকে HKD
HK$3.61875584
|1 TRA থেকে MAD
.د.م4.17264704
|1 TRA থেকে MXN
$8.57146632
|1 TRA থেকে PLN
zł1.68013664
|1 TRA থেকে RON
лв2.0078556
|1 TRA থেকে SEK
kr4.41728232
|1 TRA থেকে BGN
лв0.77083192
|1 TRA থেকে HUF
Ft156.62196832
|1 TRA থেকে CZK
Kč9.68386448
|1 TRA থেকে KWD
د.ك0.14078068
|1 TRA থেকে ILS
₪1.58320568