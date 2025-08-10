Tottenham Hotspur FC Fan Token প্রাইস (SPURS)
Tottenham Hotspur FC Fan Token(SPURS) বর্তমানে 0.495908USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.72MUSD। SPURS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SPURS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SPURS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tottenham Hotspur FC Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01802852 ছিল।
গত 30 দিনে, Tottenham Hotspur FC Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0405088400 ছিল।
গত 60 দিনে, Tottenham Hotspur FC Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0077529760 ছিল।
গত 90 দিনে, Tottenham Hotspur FC Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.170919909181507 ছিল।
Tottenham Hotspur FC Fan Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SPURSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
