Tortuga Staked Aptos প্রাইস (TAPT)
Tortuga Staked Aptos(TAPT) বর্তমানে 5.79USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 106.69KUSD। TAPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Tortuga Staked Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.129482 ছিল।
গত 30 দিনে, Tortuga Staked Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0734009880 ছিল।
গত 60 দিনে, Tortuga Staked Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0265222530 ছিল।
গত 90 দিনে, Tortuga Staked Aptos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.016345180685466 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.129482
|+2.29%
|30 দিন
|$ +0.0734009880
|+1.27%
|60 দিন
|$ -0.0265222530
|-0.45%
|90 দিন
|$ -1.016345180685466
|-14.93%
Tortuga Staked Aptos এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.06%
+2.29%
+15.38%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking.
Tortuga Staked Aptos (TAPT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TAPTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
