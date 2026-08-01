Tori trUSD প্রাইস (TRUSD)
আজ Tori trUSD (TRUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.999769, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TRUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TRUSD-এর জন্য $ 0.999769।
Tori trUSD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 64,342,414 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 64.36M TRUSD। গত 24 ঘণ্টায়, TRUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.99942 (নিম্ন) এবং $ 1.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.001 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.998868।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TRUSD গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 887.51K-তে পৌঁছেছে।
Tori trUSD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 64.34M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 887.51K। TRUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 64.36M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 64357054.35448858। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 64.34M।
+0.01%
-0.00%
+0.05%
+0.05%
আজকে, Tori trUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tori trUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Tori trUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Tori trUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000002683071733 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ 0
|--
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ +0.0000002683071733
|+0.00%
2040 সালে, Tori trUSD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Tori trUSD-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Tori trUSD-এর লাইভ দাম হলো Tk123.00230968226062596000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি -0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
TRUSD-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
TRUSD-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk122.9593719575671128000 থেকে Tk123.030729780840000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Tori trUSD-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
TRUSD বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে TRUSD মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Tori trUSD-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Tori trUSD-এর বাজার মূল্য Tk7916094150.28093654776000 হওয়ায় এটি #359 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
TRUSD-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Tori trUSD-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk123.15376051062084000, আর ATL হলো Tk122.89145899472808912000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
TRUSD-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (64357054.35448858 টোকেন), Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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