Tori Staked trUSD প্রাইস (STRUSD)
আজ Tori Staked trUSD (STRUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.015, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STRUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STRUSD-এর জন্য $ 1.015।
Tori Staked trUSD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 46,170,691 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 45.49M STRUSD। গত 24 ঘণ্টায়, STRUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 1.015 (নিম্ন) এবং $ 1.015 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.015 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.008।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STRUSD গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 77.04K-তে পৌঁছেছে।
Tori Staked trUSD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 46.17M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 77.04K। STRUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 45.49M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 45487623.91982422। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 46.17M।
--
+0.01%
+0.18%
+0.18%
আজকে, Tori Staked trUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012028 ছিল।
গত 30 দিনে, Tori Staked trUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Tori Staked trUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Tori Staked trUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000126966613144 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00012028
|+0.01%
|30 দিন
|$ 0
|--
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ -0.0000126966613144
|-0.00%
2040 সালে, Tori Staked trUSD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Tori Staked trUSD-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Tori Staked trUSD-এর লাইভ দাম হলো Tk124.87619072755260000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
STRUSD-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
STRUSD-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk124.87619072755260000 থেকে Tk124.87619072755260000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Tori Staked trUSD-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
STRUSD বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে STRUSD মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Tori Staked trUSD-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Tori Staked trUSD-এর বাজার মূল্য Tk5680413808.21566136044000 হওয়ায় এটি #-- র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
STRUSD-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Tori Staked trUSD-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk124.87619072755260000, আর ATL হলো Tk124.01497561908672000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
STRUSD-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (45487623.91982422 টোকেন), Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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