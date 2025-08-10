toona প্রাইস (TOONA)
toona(TOONA) বর্তমানে 0.00019754USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 186.39KUSD। TOONA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, toona থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, toona থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000301870 ছিল।
গত 60 দিনে, toona থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000211040 ছিল।
গত 90 দিনে, toona থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004220792889572503 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+31.64%
|30 দিন
|$ +0.0000301870
|+15.28%
|60 দিন
|$ +0.0000211040
|+10.68%
|90 দিন
|$ -0.0004220792889572503
|-68.11%
toona এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.73%
+31.64%
+16.80%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone.
