Ton Inu লোগো

Ton Inu প্রাইস (TINU)

তালিকাভুক্ত নয়

Ton Inu (TINU) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00025841
$0.00025841$0.00025841
+8.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Ton Inu (TINU) এর প্রাইস

Ton Inu(TINU) বর্তমানে 0.00025825USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 258.48KUSD। TINU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Ton Inu এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+8.02%
Ton Inu এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TINU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TINU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Ton Inu (TINU) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Ton Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Ton Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004729910 ছিল।
গত 60 দিনে, Ton Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003902147 ছিল।
গত 90 দিনে, Ton Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00013153056429439273 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+8.02%
30 দিন$ +0.0004729910+183.15%
60 দিন$ +0.0003902147+151.10%
90 দিন$ +0.00013153056429439273+103.80%

Ton Inu (TINU) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Ton Inu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00023486
$ 0.00023486$ 0.00023486

$ 0.00025871
$ 0.00025871$ 0.00025871

$ 0.00791586
$ 0.00791586$ 0.00791586

+0.42%

+8.02%

+146.64%

Ton Inu (TINU) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 258.48K
$ 258.48K$ 258.48K

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

Ton Inu (TINU) কী?

Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Ton Inu (TINU) এর টোকেনোমিক্স

Ton Inu (TINU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TINUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Ton Inu (TINU) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TINU থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TINU থেকে VND
6.79584875
1 TINU থেকে AUD
A$0.0003951225
1 TINU থেকে GBP
0.000191105
1 TINU থেকে EUR
0.0002195125
1 TINU থেকে USD
$0.00025825
1 TINU থেকে MYR
RM0.00109498
1 TINU থেকে TRY
0.0105030275
1 TINU থেকে JPY
¥0.03796275
1 TINU থেকে ARS
ARS$0.342052125
1 TINU থেকে RUB
0.0206574175
1 TINU থেকে INR
0.02265369
1 TINU থেকে IDR
Rp4.1653219975
1 TINU থেকে KRW
0.35867826
1 TINU থেকে PHP
0.0146556875
1 TINU থেকে EGP
￡E.0.012535455
1 TINU থেকে BRL
R$0.0014022975
1 TINU থেকে CAD
C$0.0003538025
1 TINU থেকে BDT
0.031336055
1 TINU থেকে NGN
0.3954814675
1 TINU থেকে UAH
0.0106683075
1 TINU থেকে VES
Bs0.033056
1 TINU থেকে CLP
$0.2494695
1 TINU থেকে PKR
Rs0.07317772
1 TINU থেকে KZT
0.139367195
1 TINU থেকে THB
฿0.00834664
1 TINU থেকে TWD
NT$0.007721675
1 TINU থেকে AED
د.إ0.0009477775
1 TINU থেকে CHF
Fr0.0002066
1 TINU থেকে HKD
HK$0.00202468
1 TINU থেকে MAD
.د.م0.00233458
1 TINU থেকে MXN
$0.0047957025
1 TINU থেকে PLN
0.00094003
1 TINU থেকে RON
лв0.0011233875
1 TINU থেকে SEK
kr0.0024714525
1 TINU থেকে BGN
лв0.0004312775
1 TINU থেকে HUF
Ft0.08762939
1 TINU থেকে CZK
0.005418085
1 TINU থেকে KWD
د.ك0.00007876625
1 TINU থেকে ILS
0.0008857975