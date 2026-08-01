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Tole Tole-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। MEIMEI-এর মার্কেট ক্যাপ 695,664 USD। MEIMEI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Tole Tole-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। MEIMEI-এর মার্কেট ক্যাপ 695,664 USD। MEIMEI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MEIMEI সম্পর্কে আরও

MEIMEI প্রাইসের তথ্য

MEIMEI কী

MEIMEI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MEIMEI টোকেনোমিক্স

MEIMEI প্রাইস পূর্বাভাস

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Tole Tole প্রাইস (MEIMEI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MEIMEI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00069478
$0.00069478$0.00069478
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Tole Tole (MEIMEI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:32:08 (UTC+8)

Tole Tole-এর আজকের প্রাইস

আজ Tole Tole (MEIMEI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MEIMEI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MEIMEI-এর জন্য $ 0

Tole Tole বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 695,664 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.83M MEIMEI। গত 24 ঘণ্টায়, MEIMEI এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00279903 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MEIMEI গত ঘণ্টায় -11.01% এবং গত 7 দিনে -13.65% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 88.06K-তে পৌঁছেছে।

Tole Tole (MEIMEI) এর মার্কেট তথ্য

$ 695.66K
$ 695.66K$ 695.66K

$ 88.06K
$ 88.06K$ 88.06K

$ 695.66K
$ 695.66K$ 695.66K

999.83M
999.83M 999.83M

999,832,785.56267
999,832,785.56267 999,832,785.56267

Tole Tole এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 695.66K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 88.06K। MEIMEI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.83M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999832785.56267। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 695.66K

Tole Tole-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279903
$ 0.00279903$ 0.00279903

$ 0
$ 0$ 0

-11.01%

-0.14%

-13.65%

-13.65%

Tole Tole (MEIMEI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Tole Tole থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tole Tole থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Tole Tole থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Tole Tole থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.14%
30 দিন$ 0+744.71%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Tole Tole এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Tole Tole (MEIMEI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MEIMEI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Tole Tole (MEIMEI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Tole Tole এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Tole Tole এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MEIMEI এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Tole Tole প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Tole Tole সম্পর্কে

কোনটির বর্তমান দাম Tole Tole?

Tole Tole (MEIMEI) এর লাইভ দাম হল Tk BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

Tole Tole বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

Tole Tole বর্তমানে বাজারে #3149 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk85588049.60225827776000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

MEIMEI এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

MEIMEI এর প্রচলিত সরবরাহ হল 999832785.56267 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Tole Tole এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, Tole Tole এর দাম Tk (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

Tole Tole এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

Tole Tole এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.3443667035784645852000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে MEIMEI এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

Tole Tole এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় -0.14% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Tole Tole সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:32:08 (UTC+8)

Tole Tole (MEIMEI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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