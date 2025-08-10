TOKPIE প্রাইস (TKP)
TOKPIE(TKP) বর্তমানে 0.926068USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 73.42MUSD। TKP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, TOKPIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.056725 ছিল।
গত 30 দিনে, TOKPIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3961623518 ছিল।
গত 60 দিনে, TOKPIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4742679456 ছিল।
গত 90 দিনে, TOKPIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3772492643538988 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.056725
|+6.53%
|30 দিন
|$ +0.3961623518
|+42.78%
|60 দিন
|$ +0.4742679456
|+51.21%
|90 দিন
|$ +0.3772492643538988
|+68.74%
TOKPIE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.21%
+6.53%
+24.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.
TOKPIE (TKP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TKPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
