Tokito প্রাইস (TOKITO)
Tokito(TOKITO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 36.71KUSD। TOKITO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TOKITO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TOKITO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tokito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tokito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Tokito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Tokito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.01%
|30 দিন
|$ 0
|-22.64%
|60 দিন
|$ 0
|-36.42%
|90 দিন
|$ 0
|--
Tokito এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.01%
+16.33%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls.
Tokito (TOKITO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TOKITOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TOKITO থেকে VND
₫--
|1 TOKITO থেকে AUD
A$--
|1 TOKITO থেকে GBP
￡--
|1 TOKITO থেকে EUR
€--
|1 TOKITO থেকে USD
$--
|1 TOKITO থেকে MYR
RM--
|1 TOKITO থেকে TRY
₺--
|1 TOKITO থেকে JPY
¥--
|1 TOKITO থেকে ARS
ARS$--
|1 TOKITO থেকে RUB
₽--
|1 TOKITO থেকে INR
₹--
|1 TOKITO থেকে IDR
Rp--
|1 TOKITO থেকে KRW
₩--
|1 TOKITO থেকে PHP
₱--
|1 TOKITO থেকে EGP
￡E.--
|1 TOKITO থেকে BRL
R$--
|1 TOKITO থেকে CAD
C$--
|1 TOKITO থেকে BDT
৳--
|1 TOKITO থেকে NGN
₦--
|1 TOKITO থেকে UAH
₴--
|1 TOKITO থেকে VES
Bs--
|1 TOKITO থেকে CLP
$--
|1 TOKITO থেকে PKR
Rs--
|1 TOKITO থেকে KZT
₸--
|1 TOKITO থেকে THB
฿--
|1 TOKITO থেকে TWD
NT$--
|1 TOKITO থেকে AED
د.إ--
|1 TOKITO থেকে CHF
Fr--
|1 TOKITO থেকে HKD
HK$--
|1 TOKITO থেকে MAD
.د.م--
|1 TOKITO থেকে MXN
$--
|1 TOKITO থেকে PLN
zł--
|1 TOKITO থেকে RON
лв--
|1 TOKITO থেকে SEK
kr--
|1 TOKITO থেকে BGN
лв--
|1 TOKITO থেকে HUF
Ft--
|1 TOKITO থেকে CZK
Kč--
|1 TOKITO থেকে KWD
د.ك--
|1 TOKITO থেকে ILS
₪--