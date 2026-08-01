Tokenised GBP প্রাইস (TGBP)
আজ Tokenised GBP (TGBP)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.36, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TGBP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TGBP-এর জন্য $ 1.36।
Tokenised GBP বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,838,494 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 20.44M TGBP। গত 24 ঘণ্টায়, TGBP এর ট্রেড হয়েছে $ 1.36 (নিম্ন) এবং $ 1.36 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.86 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.3।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TGBP গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +1.03% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 131.85K-তে পৌঁছেছে।
Tokenised GBP এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 27.84M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 131.85K। TGBP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 20.44M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 20441639.35। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 27.84M।
+0.01%
+0.16%
+1.03%
+1.03%
আজকে, Tokenised GBP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002221 ছিল।
গত 30 দিনে, Tokenised GBP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0239891760 ছিল।
গত 60 দিনে, Tokenised GBP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0405081440 ছিল।
গত 90 দিনে, Tokenised GBP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001851397623078 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.002221
|+0.16%
|30 দিন
|$ +0.0239891760
|+1.76%
|60 দিন
|$ +0.0405081440
|+2.98%
|90 দিন
|$ -0.001851397623078
|-0.00%
2040 সালে, Tokenised GBP এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Tokenised GBP-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
Tokenised GBP-এর মূল্য Tk167.3217925019424000, গত ২৪ ঘন্টায় 0.16% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।
TGBP-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?
অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি TGBP-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।
Tokenised GBP তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?
---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।
TGBP-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?
প্রচলিত সরবরাহ 20441639.35 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।
Tokenised GBP-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?
গত একদিনে Tokenised GBP-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।
TGBP কীভাবে Stablecoins,GBP Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?
Stablecoins,GBP Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, TGBP-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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