TLX প্রাইস (TLX)
TLX(TLX) বর্তমানে 0.03885802USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.27MUSD। TLX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TLX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TLX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, TLX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, TLX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0039852085 ছিল।
গত 60 দিনে, TLX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0026164270 ছিল।
গত 90 দিনে, TLX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00999878040518978 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0039852085
|+10.26%
|60 দিন
|$ -0.0026164270
|-6.73%
|90 দিন
|$ -0.00999878040518978
|-20.46%
TLX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts.
TLX (TLX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TLXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TLX থেকে VND
₫1,022.5487963
|1 TLX থেকে AUD
A$0.0594527706
|1 TLX থেকে GBP
￡0.0287549348
|1 TLX থেকে EUR
€0.033029317
|1 TLX থেকে USD
$0.03885802
|1 TLX থেকে MYR
RM0.1647580048
|1 TLX থেকে TRY
₺1.5803556734
|1 TLX থেকে JPY
¥5.71212894
|1 TLX থেকে ARS
ARS$51.46744749
|1 TLX থেকে RUB
₽3.1082530198
|1 TLX থেকে INR
₹3.4086255144
|1 TLX থেকে IDR
Rp626.7421703206
|1 TLX থেকে KRW
₩53.9691268176
|1 TLX থেকে PHP
₱2.205192635
|1 TLX থেকে EGP
￡E.1.8861682908
|1 TLX থেকে BRL
R$0.2109990486
|1 TLX থেকে CAD
C$0.0532354874
|1 TLX থেকে BDT
৳4.7150321468
|1 TLX থেকে NGN
₦59.5067832478
|1 TLX থেকে UAH
₴1.6052248062
|1 TLX থেকে VES
Bs4.97382656
|1 TLX থেকে CLP
$37.53684732
|1 TLX থেকে PKR
Rs11.0108085472
|1 TLX থেকে KZT
₸20.9701190732
|1 TLX থেকে THB
฿1.2558912064
|1 TLX থেকে TWD
NT$1.161854798
|1 TLX থেকে AED
د.إ0.1426089334
|1 TLX থেকে CHF
Fr0.031086416
|1 TLX থেকে HKD
HK$0.3046468768
|1 TLX থেকে MAD
.د.م0.3512765008
|1 TLX থেকে MXN
$0.7215934314
|1 TLX থেকে PLN
zł0.1414431928
|1 TLX থেকে RON
лв0.169032387
|1 TLX থেকে SEK
kr0.3718712514
|1 TLX থেকে BGN
лв0.0648928934
|1 TLX থেকে HUF
Ft13.1853033464
|1 TLX থেকে CZK
Kč0.8152412596
|1 TLX থেকে KWD
د.ك0.0118516961
|1 TLX থেকে ILS
₪0.1332830086