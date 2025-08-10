Titan Blaze প্রাইস (BLAZE)
Titan Blaze(BLAZE) বর্তমানে 1.55USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.09MUSD। BLAZE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BLAZE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BLAZE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Titan Blaze থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.10843934649219 ছিল।
গত 30 দিনে, Titan Blaze থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +18.5628764150 ছিল।
গত 60 দিনে, Titan Blaze থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +15.7653945650 ছিল।
গত 90 দিনে, Titan Blaze থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.064522257438449 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.10843934649219
|-6.53%
|30 দিন
|$ +18.5628764150
|+1,197.60%
|60 দিন
|$ +15.7653945650
|+1,017.12%
|90 দিন
|$ +0.064522257438449
|+4.34%
Titan Blaze এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.05%
-6.53%
-7.37%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.
Titan Blaze (BLAZE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BLAZEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BLAZE থেকে VND
₫40,788.25
|1 BLAZE থেকে AUD
A$2.3715
|1 BLAZE থেকে GBP
￡1.147
|1 BLAZE থেকে EUR
€1.3175
|1 BLAZE থেকে USD
$1.55
|1 BLAZE থেকে MYR
RM6.572
|1 BLAZE থেকে TRY
₺63.0385
|1 BLAZE থেকে JPY
¥227.85
|1 BLAZE থেকে ARS
ARS$2,052.975
|1 BLAZE থেকে RUB
₽123.9845
|1 BLAZE থেকে INR
₹135.966
|1 BLAZE থেকে IDR
Rp24,999.9965
|1 BLAZE থেকে KRW
₩2,152.764
|1 BLAZE থেকে PHP
₱87.9625
|1 BLAZE থেকে EGP
￡E.75.237
|1 BLAZE থেকে BRL
R$8.4165
|1 BLAZE থেকে CAD
C$2.1235
|1 BLAZE থেকে BDT
৳188.077
|1 BLAZE থেকে NGN
₦2,373.6545
|1 BLAZE থেকে UAH
₴64.0305
|1 BLAZE থেকে VES
Bs198.4
|1 BLAZE থেকে CLP
$1,497.3
|1 BLAZE থেকে PKR
Rs439.208
|1 BLAZE থেকে KZT
₸836.473
|1 BLAZE থেকে THB
฿50.096
|1 BLAZE থেকে TWD
NT$46.345
|1 BLAZE থেকে AED
د.إ5.6885
|1 BLAZE থেকে CHF
Fr1.24
|1 BLAZE থেকে HKD
HK$12.152
|1 BLAZE থেকে MAD
.د.م14.012
|1 BLAZE থেকে MXN
$28.7835
|1 BLAZE থেকে PLN
zł5.642
|1 BLAZE থেকে RON
лв6.7425
|1 BLAZE থেকে SEK
kr14.8335
|1 BLAZE থেকে BGN
лв2.5885
|1 BLAZE থেকে HUF
Ft525.946
|1 BLAZE থেকে CZK
Kč32.519
|1 BLAZE থেকে KWD
د.ك0.47275
|1 BLAZE থেকে ILS
₪5.3165