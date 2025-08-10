TCM সম্পর্কে আরও

Time Capital Markets প্রাইস (TCM)

Time Capital Markets (TCM) লাইভ প্রাইস চার্ট

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Time Capital Markets (TCM) এর প্রাইস

Time Capital Markets(TCM) বর্তমানে 0.00019927USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 190.47KUSD। TCM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Time Capital Markets এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
Time Capital Markets এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TCM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TCM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Time Capital Markets (TCM) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Time Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Time Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001195201 ছিল।
গত 60 দিনে, Time Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Time Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

আজ$ 0+11.81%
30 দিন$ -0.0001195201-59.97%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Time Capital Markets (TCM) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Time Capital Markets এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

Time Capital Markets (TCM) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Time Capital Markets (TCM) কী?

Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Time Capital Markets (TCM) এর টোকেনোমিক্স

Time Capital Markets (TCM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TCMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TCM থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TCM থেকে VND
5.24379005
1 TCM থেকে AUD
A$0.0003048831
1 TCM থেকে GBP
0.0001474598
1 TCM থেকে EUR
0.0001693795
1 TCM থেকে USD
$0.00019927
1 TCM থেকে MYR
RM0.0008449048
1 TCM থেকে TRY
0.0081043109
1 TCM থেকে JPY
¥0.02929269
1 TCM থেকে ARS
ARS$0.263933115
1 TCM থেকে RUB
0.0159396073
1 TCM থেকে INR
0.0174799644
1 TCM থেকে IDR
Rp3.2140318081
1 TCM থেকে KRW
0.2767621176
1 TCM থেকে PHP
0.0113085725
1 TCM থেকে EGP
￡E.0.0096725658
1 TCM থেকে BRL
R$0.0010820361
1 TCM থেকে CAD
C$0.0002729999
1 TCM থেকে BDT
0.0241794218
1 TCM থেকে NGN
0.3051600853
1 TCM থেকে UAH
0.0082318437
1 TCM থেকে VES
Bs0.02550656
1 TCM থেকে CLP
$0.19249482
1 TCM থেকে PKR
Rs0.0564651472
1 TCM থেকে KZT
0.1075380482
1 TCM থেকে THB
฿0.0064404064
1 TCM থেকে TWD
NT$0.005958173
1 TCM থেকে AED
د.إ0.0007313209
1 TCM থেকে CHF
Fr0.000159416
1 TCM থেকে HKD
HK$0.0015622768
1 TCM থেকে MAD
.د.م0.0018014008
1 TCM থেকে MXN
$0.0037004439
1 TCM থেকে PLN
0.0007253428
1 TCM থেকে RON
лв0.0008668245
1 TCM থেকে SEK
kr0.0019070139
1 TCM থেকে BGN
лв0.0003327809
1 TCM থেকে HUF
Ft0.0676162964
1 TCM থেকে CZK
0.0041806846
1 TCM থেকে KWD
د.ك0.00006077735
1 TCM থেকে ILS
0.0006834961