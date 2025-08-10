Time Capital Markets প্রাইস (TCM)
Time Capital Markets(TCM) বর্তমানে 0.00019927USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 190.47KUSD। TCM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TCM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TCM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Time Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Time Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001195201 ছিল।
গত 60 দিনে, Time Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Time Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+11.81%
|30 দিন
|$ -0.0001195201
|-59.97%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Time Capital Markets এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.78%
+11.81%
-0.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).
|1 TCM থেকে VND
₫5.24379005
|1 TCM থেকে AUD
A$0.0003048831
|1 TCM থেকে GBP
￡0.0001474598
|1 TCM থেকে EUR
€0.0001693795
|1 TCM থেকে USD
$0.00019927
|1 TCM থেকে MYR
RM0.0008449048
|1 TCM থেকে TRY
₺0.0081043109
|1 TCM থেকে JPY
¥0.02929269
|1 TCM থেকে ARS
ARS$0.263933115
|1 TCM থেকে RUB
₽0.0159396073
|1 TCM থেকে INR
₹0.0174799644
|1 TCM থেকে IDR
Rp3.2140318081
|1 TCM থেকে KRW
₩0.2767621176
|1 TCM থেকে PHP
₱0.0113085725
|1 TCM থেকে EGP
￡E.0.0096725658
|1 TCM থেকে BRL
R$0.0010820361
|1 TCM থেকে CAD
C$0.0002729999
|1 TCM থেকে BDT
৳0.0241794218
|1 TCM থেকে NGN
₦0.3051600853
|1 TCM থেকে UAH
₴0.0082318437
|1 TCM থেকে VES
Bs0.02550656
|1 TCM থেকে CLP
$0.19249482
|1 TCM থেকে PKR
Rs0.0564651472
|1 TCM থেকে KZT
₸0.1075380482
|1 TCM থেকে THB
฿0.0064404064
|1 TCM থেকে TWD
NT$0.005958173
|1 TCM থেকে AED
د.إ0.0007313209
|1 TCM থেকে CHF
Fr0.000159416
|1 TCM থেকে HKD
HK$0.0015622768
|1 TCM থেকে MAD
.د.م0.0018014008
|1 TCM থেকে MXN
$0.0037004439
|1 TCM থেকে PLN
zł0.0007253428
|1 TCM থেকে RON
лв0.0008668245
|1 TCM থেকে SEK
kr0.0019070139
|1 TCM থেকে BGN
лв0.0003327809
|1 TCM থেকে HUF
Ft0.0676162964
|1 TCM থেকে CZK
Kč0.0041806846
|1 TCM থেকে KWD
د.ك0.00006077735
|1 TCM থেকে ILS
₪0.0006834961