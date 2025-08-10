Tidex প্রাইস (TDX)
Tidex(TDX) বর্তমানে 0.03293558USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 329.36KUSD। TDX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TDX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TDX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tidex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Tidex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3168425554 ছিল।
গত 60 দিনে, Tidex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3285451993 ছিল।
গত 90 দিনে, Tidex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.028935522313037728 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.3168425554
|+962.01%
|60 দিন
|$ +0.3285451993
|+997.54%
|90 দিন
|$ +0.028935522313037728
|+723.38%
Tidex এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-3.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tidex (TDX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TDXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TDX থেকে VND
₫866.6997877
|1 TDX থেকে AUD
A$0.0503914374
|1 TDX থেকে GBP
￡0.0243723292
|1 TDX থেকে EUR
€0.027995243
|1 TDX থেকে USD
$0.03293558
|1 TDX থেকে MYR
RM0.1396468592
|1 TDX থেকে TRY
₺1.3434423082
|1 TDX থেকে JPY
¥4.84153026
|1 TDX থেকে ARS
ARS$43.62317571
|1 TDX থেকে RUB
₽2.6259537934
|1 TDX থেকে INR
₹2.8891090776
|1 TDX থেকে IDR
Rp531.2189578874
|1 TDX থেকে KRW
₩45.7435683504
|1 TDX থেকে PHP
₱1.869094165
|1 TDX থেকে EGP
￡E.1.5865068886
|1 TDX থেকে BRL
R$0.1788401994
|1 TDX থেকে CAD
C$0.0451217446
|1 TDX থেকে BDT
৳3.9964032772
|1 TDX থেকে NGN
₦50.4372178562
|1 TDX থেকে UAH
₴1.3605688098
|1 TDX থেকে VES
Bs4.21575424
|1 TDX থেকে CLP
$31.91457702
|1 TDX থেকে PKR
Rs9.3326259488
|1 TDX থেকে KZT
₸17.7740151028
|1 TDX থেকে THB
฿1.0562440506
|1 TDX থেকে TWD
NT$0.984773842
|1 TDX থেকে AED
د.إ0.1208735786
|1 TDX থেকে CHF
Fr0.026348464
|1 TDX থেকে HKD
HK$0.2582149472
|1 TDX থেকে MAD
.د.م0.2977376432
|1 TDX থেকে MXN
$0.6116137206
|1 TDX থেকে PLN
zł0.1198855112
|1 TDX থেকে RON
лв0.143269773
|1 TDX থেকে SEK
kr0.3151935006
|1 TDX থেকে BGN
лв0.0550024186
|1 TDX থেকে HUF
Ft11.1757010056
|1 TDX থেকে CZK
Kč0.6909884684
|1 TDX থেকে KWD
د.ك0.00997948074
|1 TDX থেকে ILS
₪0.1129690394